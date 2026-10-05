خدمت رسانی متقابل؛
نشست روسای کانون مداحان شهرستانهای استان تهران در فرمانداری قرچک
نشست روسای کانون مداحان شهرستانهای استان تهران برای بررسی ظرفیت های کانون مداحان برای کمک به خدمت رسانی متقابل مردم و دولت، در فرمانداری قرچک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: در دوره جدید کانون مداحان استان تهران، در هر شهرستان نشست مشترکی میان فرماندار محترم، روسای ادارات و اعضای کانون مداحان برگزار میشود.
حجتالاسلام منصور باقربیک، افزود: در این جلسات، تفاهمنامههایی میان روسای ادارات و کانون مداحان رد و بدل میشود تا خدمات دوجانبهای میان دو طرف شکل بگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران تصریح کرد: مداحان بهعنوان قشری تأثیرگذار، مخاطبان گستردهای دارند و میتوانند خدمات نظام را به مردم برسانند؛ از سوی دیگر، خدماتی که ادارات میتوانند برای آحاد مردم و این عزیزان ارائه دهند، از این مسیر روان تر پیگیری و اجرا میشود و از این فرصت و ظرفیت به خوبی استفاده خواهد شد.