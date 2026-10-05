نشست روسای کانون مداحان شهرستان‌های استان تهران برای بررسی ظرفیت های کانون مداحان برای کمک به خدمت رسانی متقابل مردم و دولت، در فرمانداری قرچک برگزار شد.

خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران اظهار داشت: در دوره جدید کانون مداحان استان تهران، در هر شهرستان نشست مشترکی میان فرماندار محترم، روسای ادارات و اعضای کانون مداحان برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگارمدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران اظهار داشت: در دوره جدید کانون مداحان استان تهران، در هر شهرستان نشست مشترکی میان فرماندار محترم، روسای ادارات و اعضای کانون مداحان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام منصور باقربیک، افزود: در این جلسات، تفاهم‌نامه‌هایی میان روسای ادارات و کانون مداحان رد و بدل می‌شود تا خدمات دوجانبه‌ای میان دو طرف شکل بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: مداحان به‌عنوان قشری تأثیرگذار، مخاطبان گسترده‌ای دارند و می‌توانند خدمات نظام را به مردم برسانند؛ از سوی دیگر، خدماتی که ادارات می‌توانند برای آحاد مردم و این عزیزان ارائه دهند، از این مسیر روان‌ تر پیگیری و اجرا می‌شود و از این فرصت و ظرفیت به‌ خوبی استفاده خواهد شد.