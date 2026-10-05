به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه این فرماندهی، ۳۵۹ شهید تقدیم امنیت و آرامش مردم کرده است، گفت: از این شمار ۲۱ شهید در فتنه دی پارسال و جنگ تحمیلی سوم به فیض شهادت نائل آمده اند.

سردار نجفی هدف از این برنامه را تجدید پیمان با آرمان‌های والای شهدا و انگیزه گرفتن فرماندهان و ماموران انتظامی برای خدمت مخلصانه به مردم اعلام کرد.

در آغاز این مراسم، مزار شهید گمنام ستاد فرماندهی انتظامی استان همدان عطرافشانی و گلباران شد.