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در چهارمین روز هفته انتظامی، رزمایش دیدار با خانواده شهدای انتظامی استان همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه این فرماندهی، ۳۵۹ شهید تقدیم امنیت و آرامش مردم کرده است، گفت: از این شمار ۲۱ شهید در فتنه دی پارسال و جنگ تحمیلی سوم به فیض شهادت نائل آمده اند.
سردار نجفی هدف از این برنامه را تجدید پیمان با آرمانهای والای شهدا و انگیزه گرفتن فرماندهان و ماموران انتظامی برای خدمت مخلصانه به مردم اعلام کرد.
در آغاز این مراسم، مزار شهید گمنام ستاد فرماندهی انتظامی استان همدان عطرافشانی و گلباران شد.