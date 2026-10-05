هشتمین نشست «روند مسکو» درباره افغانستان امروز در روسیه با حضور نمایندگانی از ایران، پاکستان و هیئت‌های ارشد سیاسی و دیپلماتیک ۱۲ کشور، در روسیه برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، نشست مشورتی «روند مسکو» درباره افغانستان، با حضور نمایندگان ویژه و هیئت‌های ارشد سیاسی-دیپلماتیک ۱۲ کشور، از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد.

هشتمین نشست مشورتی «روند مسکو» درباره مسئله افغانستان، با حضور نمایندگان ویژه و هیئت‌های ارشد سیاسی و دیپلماتیک ۱۲ کشور، از جمله هیاتی از جمهوری اسلامی ایران، از ظهر امروز در هتل پرزیدنت در مسکو شد.

هیات جمهوری اسلامی به سرپرستی «محمدرضا بهرامی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امورخارجه در نشست امسال حضور پیدا کرده است.

«سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه در آغاز این اجلاس، برگزاری هشت دوره نشست مشورتی درباره بحران افغانستان را بیانگر عزم جدی کشور‌های منطقه و همسایگان افغانستان برای حل و فصل مسائل توسط کشور‌های منطقه و بدون دخالت قدرت‌های فرامنطفه‌ای عنوان کرد.

در هشتمین نشست «روند مسکو» برای رایزنی درباره افغانستان، نمایندگان ویژه و مقامات ارشد روسیه، افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند.

همچنین «محمد صادق خان» نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ریاست هیئت این کشور را بر عهده دارد. با توجه به افزایش تنش میان پاکستان و افغانستان، مسئله تروریسم، فعالیت گروه های مسلح در خاک افغانستان و امنیت مرزی از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود در این نشست مورد بحث قرار گیرد.

همچنین از هیئت‌هایی از بلاروس و مصر به‌عنوان میهمان دعوت شده است.

محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه در حاشیه این نشست گفت: روند مسکو، یکی از پایدارترین نشست‌های منطقه‌ای است که پیرامون مسأله افغانستان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت اعزامی کشورمان افزود: در این نشست علاوه بر موضوعات مربوط با افغانستان، درباره انتظارات و راه‌های حل بحران بین افغانستان و پاکستان نیز مشورت و رایزنی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: هدف اصلی از نشست این است که چطور می‌توان کشور‌های منطقه که در واقع شرکت کنندگان اصلی این نشست هستند، به یک اجماع و اشتراک نظر پیرامون مهمترین مسائل منطقه و مرتبط با افغانستان رسیده و آن را بررسی کنند.