نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه در جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات حوزه علمیه امام خمینی (ره) و اجرای طرح میدان امام ارومیه با اشاره به موافقت حوزه علمیه برای جابجایی جهت احداث میدان امام ارومیه گفت: باید در این زمینه حقوق تمامی افراد ذی نفع در محل احداث این میدان در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی با تاکید بر این که باید شرایط ساختمان جدید حوزه علمیه امام خمینی ره برای تحصیل طلاب فراهم شود افزود: درصورت فراهم شدن این امکانات حوزه در سریعترین زمان ممکن کار نقل و انتقالات را انجام می‌دهد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که ۳۲ سال است که مراحل اجرایی طرح میدان امام ارومیه آغاز شده است گفت: طرح مسجد جامع ارومیه که در این میدان جانمایی شده قرار است در فهرست آثار ثبت جهانی یونسکو قرار گیرد به همین دلیل باید مراحل اجرایی آن با سرعت تمام ادامه یابد.

رضل رحمانی افزود: آذربایجان غربی بیش از ۱ هزار و ۹۵۰ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی دارد که نشان از ظرفیت کم نظیر این استان در حوزه میراث فرهنگی است.

او با بیان این که ظرفیت میدان امام ارومیه در کنار مسجد تاریخی جامع کمتر از میدان امام اصفهان نیست خاطرنشان کرد: دستور داده شده تا زمین‌های معارض و داخل محدوده میدان متعلق به مردم با ده درصد افزایش قیمت کارشناسی به آنها پرداخت شود.

استاندار از حوزه علمیه بابت همکاری در اتمام مراحل اجرایی میدان امام تشکر کرد و گفت: باید در اجرای این طرح حق و حقوق حوزه علمیه نیز تماما مورد توجه قرار گیرد.

رضا رحمانی با تاکید بر این که باید در این طرح مکان حوزه علمیه در کنار بازار جانمایی و تعریف شده تا مشخص شود که از قدیم الایام بازاریان دروس مربوط به مکاسب را در حوزه‌ها می‌آموختند افزود: طرح میدان امام ارومیه باید از فردا وارد مراحل اجرایی شود و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

شهردار ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به تملک واحد‌های افراد حقیقی برای توسعه میدان امام ارومیه گفت: ۳۱ مغازه در مالکیت افراد حقیقی قرار داشت که با اتخاذ تمهیدات قانونی این مغازه‌ها در اختیار پیمانکاران میراثرفرهنگی برای اصلاح ساختار‌ها و تعمیرات مورد نیاز قرار دارد.

آیدین رحمانی افزود: با برآورد‌های کارشناسی سعی شده تا مغازه‌های موجود کارشناسی قیمت شوند و کارشناسان ۴۰ درصد رقم را اضافه‌تر نوشتند تا حقوق مالکین تضییع نشود.

مرتضی صفری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این جلسه میدان امام و مسجد جامع ارومیه را تنها فرصت جهانی شدن شهر ارومیه دانست و گفت: بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز و آماده سازی مسجد جامع ارومیه هزینه شده و هیچ مشکلی برای ثبت جهانی وجود ندارد.

در این جلسه استاندار آذربایجان غربی ضرب العجل ۱۵ روزه‌ای برای محیا کردن شرایط لازم در ساختمان جدید حوزه علمیه امام خمینی ره جهت نقل و انتقال این حوزه صادر کرد.