مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از ثبت تصویر یک قلاده پلنگ در جریان گشت و پایش حفاظتی در پناهگاه حیات وحش کاوه ‌ده شهرستان فیروزکوه خبر داد و بر تداوم پایش و حفاظت از زیستگاه ‌های گونه‌ های ارزشمند حیات وحش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس ‌نژاد با اشاره به ثبت تصویر یک قلاده پلنگ در پناهگاه حیات وحش کاوه ‌ده گفت: این تصویر در جریان گشت و کنترل و پایش منطقه توسط محیط بان، اکبر میرزاکریمی، ثبت شده است.

وی افزود: مشاهده و ثبت مستند حضور پلنگ در این منطقه، بیانگر تداوم زیست گونه‌ های شاخص حیات وحش در زیستگاه‌ های طبیعی استان تهران است و ضرورت حفاظت مستمر از عرصه‌ های طبیعی و زیستگاه‌ های جانوری را بیش از پیش نمایان می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران پلنگ را از گونه‌ های ارزشمند و شاخص حیات وحش کشور دانست و گفت: حفاظت مؤثر از این گونه‌ ها نیازمند استمرار گشت و پایش مناطق تحت مدیریت، حفظ امنیت زیستگاه‌ ها و افزایش مشارکت و همراهی جوامع محلی است.

عباس ‌نژاد همچنین با قدردانی از تلاش محیط ‌بانان و نیروهای حفاظتی در پایش مستمر مناطق تحت مدیریت، ثبت مشاهدات حیات وحش را از اقدامات ارزشمند در مستندسازی وضعیت گونه ‌ها و رصد زیستگاه‌ های طبیعی عنوان کرد و بر استمرار این اقدامات حفاظتی تأکید کرد.