به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با گرامیداشت هفته سالمندان، جمعیت سالمند استان را ۹۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۴۲ هزار نفر را مردان و ۴۹ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

محمدزاده افزود: ۱۰.۴ درصد از جمعیت استان به سالمندان اختصاص دارد.

محمدزاده با اشاره به آمار‌های مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان افزود: مطابق با شاخص‌های جمعیتی و تعاریف رسمی، به افراد ۶۰ ساله و بالاتر، سالمند گفته می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با تأکید بر پویایی و نشاط اجتماعی در این گروه سنی افزود: بررسی آمار‌های مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان نشان می‌دهد که تمایل به تشکیل خانواده در میان سالمندان وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۶ مرد و ۱۷ زن واقعه ازدواج خود را در این گروه سنی به ثبت رسانده‌اند.

وی از ثبت سه هزار واقعه ازدواج در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.