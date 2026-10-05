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مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: از آغاز سال جاری تاکنون ۸۳ سالمند در استان ازدواج کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با گرامیداشت هفته سالمندان، جمعیت سالمند استان را ۹۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۴۲ هزار نفر را مردان و ۴۹ هزار نفر را بانوان تشکیل میدهند.
محمدزاده افزود: ۱۰.۴ درصد از جمعیت استان به سالمندان اختصاص دارد.
محمدزاده با اشاره به آمارهای مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان افزود: مطابق با شاخصهای جمعیتی و تعاریف رسمی، به افراد ۶۰ ساله و بالاتر، سالمند گفته میشود.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با تأکید بر پویایی و نشاط اجتماعی در این گروه سنی افزود: بررسی آمارهای مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان نشان میدهد که تمایل به تشکیل خانواده در میان سالمندان وجود دارد؛ بهگونهای که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۶ مرد و ۱۷ زن واقعه ازدواج خود را در این گروه سنی به ثبت رساندهاند.
وی از ثبت سه هزار واقعه ازدواج در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.