به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از دو فرزند کارکنان دستگاه قضایی استان که در جمع رتبه‌های برتر کنکور سراسری قرار گرفتند، تقدیر کرد.

عباس پوریانی با همراهی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و معاونان قضایی دادگستری استان، از احسان تقدیسی لاریجانی و امیرحسین جعفری تجلیل کرد.

احسان تقدیسی لاریجانی، فرزند یکی از کارکنان دادگستری شهرستان سوادکوه شمالی، رتبه چهارم کنکور سراسری در گروه علوم انسانی را کسب کرده است.

همچنین امیرحسین جعفری، فرزند یکی از کارکنان دادگستری شهرستان بابل، رتبه سوم گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری را به دست آورده است.

رئیس کل دادگستری مازندران در این دیدار با تبریک این موفقیت به دو دانش‌آموز و خانواده‌های آنان، از تلاش و پشتکارشان قدردانی کرد.

پوریانی همچنین بر توجه به استعداد‌های برتر علمی و حمایت از موفقیت‌های علمی و فرهنگی خانواده کارکنان دستگاه قضایی استان تأکید کرد.