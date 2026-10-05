رئیس مرکز ملی فضای مجازی، گفت: اگر استارلینک در مسیر اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد، ماهیت آن نیز تغییر می‌کند و به ابزار جنگی تبدیل شده و هدف مشروع نظامی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز در سومین همایش سکوهای اینترنتی، با اشاره به اظهارات اخیر نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی درباره راه‌اندازی استارلینک در ایران گفت: بخشی از این موضوع فضاسازی و ایجاد نگرانی است و بسیاری از ادعاهای مطرح‌شده از نظر فنی و وضعیت پهنای باند غیرقابل اجرا بوده و رویافروشی است.

دکتر آقامیری افزود: اگر استارلینک در مسیر اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد، ماهیت آن نیز تغییر می‌کند و به ابزار جنگی تبدیل شده و هدف مشروع نظامی می شود و کشور در همه سطوح آمادگی لازم را برای مواجهه با چنین تهدیداتی دارد و این موضوع در چارچوب حکمرانی کشور مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به توانمندی متخصصان داخلی برای مواجهه با استارلینک، افزود: مزیت اصلی کشور، نخبگان و توانمندی‌های علمی و فنی داخلی است و در سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی و مقابله با تهدیدات انجام شده و کشور از نظر فنی و عملیاتی آمادگی لازم را دارد.

ایران پایانه‌های استارلینک را از کار انداخت

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین اعلام کرد: ایران برای اولین بار توانست با موفقیت پایانه‌های استارلینک را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته از کار بیندازد؛ رسانه‌های غربی در همان مقطع کودتای دی ماه هم خبر موفقیت ایران و اجرای عملیات از کار انداختن پایانه‌های استارلینک را تایید کرده‌اند.

ضرورت همگرایی در نظام تنظیم گری فضای مجازی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه فضای مجازی یک فرصت بزرگ برای کشور است، بیان کرد: بهره‌گیری از این فرصت نیازمند تغییر در شیوه‌های مدیریتی و نظام تنظیم‌گری است. در فضای سنتی، تنظیم‌گران مختلف به صورت تفکیک‌شده فعالیت می‌کنند، اما در فضای مجازی به دلیل همگرایی حوزه‌ها، شاهد تداخل تنظیم‌گری هستیم و چند تنظیم‌گر ممکن است با یک موجودیت واحد مواجه باشند.

وی ادامه داد: نظام تنظیم‌گری سنتی در چنین شرایطی با دو خطر مواجه است؛ نخست اینکه با همان رویکردهای سخت‌گیرانه سنتی با کسب‌وکارهای فضای مجازی برخورد شود که این امر می‌تواند به کسب‌وکارها آسیب زده و فرصت‌های ایجادشده را از بین ببرد و دوم، موضوع تسخیر تنظیم‌گر است که در آن مجری در فرآیند تنظیم‌گری دخالت می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی گفت: امروز حوزه هوش مصنوعی نیز بر پیچیدگی این مسئله افزوده است و دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما با این حوزه درگیر هستند. بنابراین باید مشخص شود تنظیم‌گری این حوزه چگونه و با چه سازوکاری انجام شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: باید این تغییرات را خودمان مدیریت کنیم تا از شکل‌گیری دو وضعیتی که به آن اشاره شد جلوگیری شود. در همین راستا، نیازمند تجمیع فرآیندهای تنظیم‌گری هستیم و همان‌گونه که در سطوح مختلف شاهد همگرایی هستیم، در حوزه تنظیم‌گری نیز باید همگرایی ایجاد شود که البته مقاومت دستگاه‌ها و تنظیم‌گران سنتی در برابر این تغییر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است و باید تعامل میان کسب‌وکارها و ذی‌نفعان مختلف تقویت شود تا ضمن حمایت از کسب‌وکارها، ملاحظات و حقوق مردم نیز رعایت شود.

دکتر آقامیری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری گفت: در حدود دو سال گذشته، مسیر جدیدی با رویکرد اقتصادی به مسئله امنیت سایبری در کشور آغاز شده و پلیس فتا در این زمینه یکی از دستگاه‌های پیشرو و هماهنگ‌کننده بوده است.

وی بیمه سایبری را یکی از محورهای مهم این رویکرد دانست و افزود: مصوبات مربوط به بیمه سایبری در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها نیز در بخش خصوصی و حوزه امنیت آغاز شده است و ارزیابان امنیت، امن‌سازان و کاربران امنیت از جمله ظرفیت‌هایی هستند که باید تقویت و توسعه پیدا کنند تا یک فرآیند اقتصادی، شفاف و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی در حوزه امنیت شکل بگیرد و به ایجاد فضای مجازی امن‌تر کمک کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین به برگزاری مسابقات امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: مسابقات امنیت سایبری سال گذشته توسط پلیس فتا برگزار شد و امیدواریم امسال نیز این رویداد با قدرت بیشتری برگزار شود. همچنین هفته گذشته پیامدها و نتایج اولیه رتبه‌بندی امنیت سایبری ارایه دهندگان خدمات در فضای مجازی انجام شد و به مجموعه‌ای از دستگاه‌ها اعلام شد و امیدواریم پس از انجام اصلاحات لازم، طی یک ماه آینده نتایج آن به اطلاع عموم مردم برسد.

وی تصریح کرد: این رتبه‌بندی می‌تواند ضمن کمک به توسعه صنعت امنیت سایبری، فضای شفاف‌تری برای مردم ایجاد کند تا بدانند داده‌هایی که در سکوها برای دریافت خدمات مختلف بارگذاری می‌کنند، در چه مجموعه‌هایی نگهداری می‌شود و وضعیت امنیتی آنها چگونه ارزیابی شده است. همچنین این اقدام می‌تواند زمینه رقابت بیشتر میان کسب‌وکارها در حوزه امنیت را فراهم کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: امیدواریم به‌تدریج کاربران امنیت شکل بگیرند و این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و مصوب و ابلاغ شده است تا کاربران بتوانند به عنوان بازوهای توانمند در حوزه امنیت فعالیت کنند و به حفظ بهتر امنیت و اطلاعات مردم کمک کنند.

دکترآقامیری با تأکید بر اهمیت حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی مردم افزود: اطلاعات مردم متعلق به خود آنهاست و هرگونه انتشار یا افشای اطلاعات می‌تواند آسیب‌هایی را متوجه مردم کند بنابراین باید تلاش کنیم وضعیت امنیت فضای مجازی کشور به شکل محسوسی بهبود پیدا کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعاملات بین‌المللی امنیت سایبری گفت: در سطح کلان امنیت، تقابل جدی وجود دارد و همزمان با حملات دشمن در جنگ های اخیر، حملات سایبری نیز علیه کشور آغاز شد که با تلاش متخصصان، دستگاه‌های هماهنگ‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها، حجم قابل توجهی از این حملات دفع شد.

دفع چند حمله بزرگ سایبری در یک هفته گذشته

وی افزود: در برخی موارد نیز حملات موفقیت‌هایی داشتند و برای مهار آنها زمان نیاز بود، اما تلاش شد ارائه خدمات به مردم متوقف نشود و آسیب‌ها و نگرانی‌ها تا حد ممکن به مردم منتقل نشود. در هفته گذشته نیز چند حمله سایبری رخ داد که دسترسی‌ها کنترل شده و فرآیند بازیابی در حال انجام است و عملا حملات دفع شده‌اند.