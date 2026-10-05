در مراسمی از ۹۰ نفر از فعالان و خادمان موکب‌های مردمی که بیش از ۲۱۸ شب برای عزت، اقتدار و سرافرازی ایران در میدان حضور داشتند، تجلیل شد؛ مسئولان استان یزد در این مراسم بر تقویت موکب‌های مردمی و تداوم حضور مردم در صحنه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، در مراسم تجلیل از فعالان و خادمان موکب‌های مردمی با قدردانی از حضور و نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، گفت: مردم بصیر و آگاه همواره در بزنگاه‌ها پای کار بوده‌اند و باید این حضور و میدان‌داری با محوریت مساجد تداوم داشته باشد.وی با تأکید بر ضرورت تقویت موکب‌های مردمی افزود: موکب‌های مردمی باید بیش از پیش تقویت شوند و همه مردم احساس تکلیف کنند و در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور داشته باشند.

بابایی استاندار یزد نیز در این مراسم با قدردانی از موکب‌داران و مردم به دلیل حضور پرشور و مسئولانه در میدان، اظهار کرد: اتحاد و انسجام ملی، موجب یأس و ناامیدی استکبار جهانی و ایادی آن خواهد شد.

در پایان این مراسم، از ۹۰ نفر از فعالان و موکب‌داران به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در بیش از ۲۱۸ شب فعالیت و خدمت‌رسانی، تجلیل شد.