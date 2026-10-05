سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: تا ۱۰ مهرماه جاری، ۲۴ درصد از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان؛ ۳۵ درصد از اعتبارات وزارت میراث فرهنگی و ۴۵ درصد از اعتبارات وزارت فرهنگ ، ۲۹ درصد اعتبارات بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و تنها ۱۰ درصد اعتبارات سازمان صدا و سیما اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از اختصاص جلسه این کمیسیون به بررسی اعتبارات امور فرهنگ ورزش و گردشگری با حضور مسئول امور فرهنگ سازمان برنامه و بودجه کشور و مسئولان مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: در این جلسه گزارش ۶ماهه از ابلاغ و تخصیص جداول بودجه ۱۴۰۵ فصل فرهنگ ارائه و بررسی شد، که بنا بر این گزارش در جدول (۷)، ۴۲ درصد، در جدول (۷-۱)، ۳۵ درصد و در جدول (۹) هم ۲۲ درصد تخصیص اعتبارات محقق شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در بحث تخصیص ۶‌ماهه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مجموع ۲۹ درصد محقق شده است؛ یعنی از میزان ۳۲ هزار ۲۵۸ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۹ هزار ۴۶۳ میلیارد تومان سهم تملک بوده، که تخصیص داده شده است.

راستینه با بیان اینکه در بحث سهم وزارت ورزش هم از ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده، در مجموع ۲۵ درصد محقق شده است، اضافه کرد: یعنی از سر جمع ۱۴ هزار ۴۵۳ میلیارد تومان اعتبارات ابلاغ شده ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده، ۳ هزار ۶۱۳ میلیارد تومان تخصیص داده شده است، که طبیعتاً این موضوع با توجه به میزان تحقق کل مالیات بر ارزش افزوده ۶ ماهه نخست سال که ۵۵ درصد رشد اعتبارات مالیاتی را به همراه داشته، قابل قبول نیست.

وی افزود: براساس این گزارش از مجموع ۱۸۷۶ میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه‌ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مبلغ هزار میلیارد تومان برای بازسازی ورزشگاه آزادی اختصاص داده شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه در این نشست گزارشی هم درخصوص درصد تخصیص هزینه‌ها به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون ارائه شد؛ اضافه کرد: براساس این گزارش تا ۱۰ مهرماه جاری، ۲۴ درصد از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان؛ ۳۵ درصد از اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ۴۵ درصد از اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص داده شده است.

راستینه ادامه داد: براساس این گزارش همچنین تا تاریخ ۱۰ مهرماه، ۲۹ درصد اعتبارات بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و تنها ۱۰ درصد اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است که متاسفانه درصد اختصاص پایینی است. در سایر دستگاه‌ها هم در مجموع ۵۲ درصد اعتبارات تخصیص داده شده است.

نماینده مردم شهرکرد با بیان اینکه درخصوص جدول ۱۲ که به‌عنوان برنامه هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی با مبلغ ۱۶ همت مصوب شد، تاکنون ابلاغ برنامه انجام نشده است؛ گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌های متولی برنامه‌های اجرایی در کمیته نهایی سازمان برنامه بودجه با حضور ناظران کمیسیون تصویب شده است، مقرر شد هرچه سریعتر برنامه‌ها ابلاغ شود و با توجه به تخصیصی که از محل یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی پیش‌بینی وخوشبختانه تا امروز تخصیص هفت همت از این اعتبارات ابلاغ شده است، در کمیسیون تأکید شد که باید سریعاً نسبت به ابلاغ دستگاهی براساس برنامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده؛ انجام بگیرد.

راستینه با اشاره به طرح نکاتی در این نشست درخصوص توزیع اعتبارات فرهنگی استان‌ها که به پیوست جدول ۱۲ پیش‌بینی شده، گفت: با توجه به تعریف برنامه‌های اجرایی برای دستگاه‌های متولی استانی، عدد قابل‌توجهی در این خصوص پیش‌بینی شده است؛ لذا مقرر شد اعتبارات استانی هم در قالب جدول پیوست جدول ۱۲ تحت عنوان تقویت بنیه فرهنگی استان‌ها به تناسب دریافت تخصیص تقویت شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی پیش‌بینی اعتبارات قرارگاه ملی مسجد در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های مساجد متناسب با تخصیص دریافتی را از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست خواند و افزود: با توجه به اینکه در جدول ۱۲ برای اجرایی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، در این موضوع هم مقرر شد جدول برش استانی که در استان‌ها با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی شده است، مشخص و به تناسب دریافت تخصیص برنامه‌های فرهنگی استان‌ها مورد حمایت و تاکید قرار بگیرد؛ که این علاوه بر اعتباراتی است که در جدول نو و متفرقه برای اجرایی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیش بینی شده بود.

راستینه گفت: مقرر شد جلسات کمیته‌های میان کمیسیون فرهنگی و سازمان برنامه بودجه برای اجرایی‌سازی اعتبارات فرهنگی به صورت منظم برگزار شود، و ناظر کمیسیون بر جدول ۱۲ میزان تحقق اهداف جدول را به صورت منظم به کمیسیون گزارش دهد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به پیش‌بینی اعتبارات لازم در فصل فرهنگ برای بودجه ۱۴۰۶؛ عنوان کرد: با توجه به آنکه ما ۲ جنگ بزرگ را پشت سر گذاشتیم و همه تلاش دشمن برای فروپاشی هویت نوجوانان و جوانان این سرزمین است، برای بررسی بودجه ۱۴۰۶، تشکیل کمیته‌های مشترک میان کمیسیون فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تقویت اعتبارات فصل فرهنگ و امور فرهنگ ورزش گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.

راستینه تصریح کرد: تاکید کمیسیون بر این بود که دولت باید تلاش کند در لایحه‌ای که به مجلس ارسال می‌کند، اعتبارات امور فرهنگ را واقع‌بینانه ببیند؛ زیرا پروژه‌های بی‌شماری که در فصل فرهنگ؛ اعم از ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما نیازمند حمایت برای تکمیل این پروژه‌ها هستند.

وی در پایان گفت: همچنین با توجه به آسیب‌هایی که به دستگاه‌های فرهنگی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان وارد شده؛ مخصوصاً آسیب‌های جدی که متاسفانه سازمان صداوسیما متقبل شد، ضرورت حمایت بودجه‌ای لازم برای جبران هزینه‌ها و همچنین بازسازی این دستگاه‌ها مورد تاکید کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد نظر به اهمیت موضوع جلسات مشترک با رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون اول رئیس جمهور در خصوص تقویت اعتبارات فصل فرهنگ برگزار شود.