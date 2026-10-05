مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده با هدف ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی و آموزش مهارت‌های زندگی در شهرستان جویم استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در راستای تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت در شهرستان جویم راه اندازی شد.

کوکبی افزود: این مرکز با بهره‌گیری از مشاوران متخصص، آماده ارائه خدمات مشاوره پیش از ازدواج، زوج‌درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مشاوره خانواده به شهروندان است.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: این مرکز مشاوره با ارائه خدمات تخصصی به زوج‌های جوان، کاهش آمار طلاق، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و افزایش آگاهی‌های پیش از ازدواج فعالیت خود را در شهرستان جویم آغاز کرده است.