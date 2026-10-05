معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به محدودیت واردات برخی دارو‌های خارجی بیماران تالاسمی، گفت: نمونه داخلی این دارو‌ها موجود است و همکاران ما در داروخانه‌ها، معاونت غذا و دارو و مراکز مربوط، موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، افزایش قیمت و دشواری دسترسی به برخی دارو‌های مورد نیاز بیماران تالاسمی، دغدغه‌ای است که این روز‌ها بیماران و خانواده‌هایشان با آن روبه‌رو هستند و محدودیت در واردات برخی نمونه‌های خارجی و افزایش قیمت‌ها، دسترسی برخی بیماران به داروی مورد نظرشان را دشوار کرده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما می‌گوید کمبود داروی بیماران تالاسمی به‌صورت کلی وجود ندارد و پیگیری برای رفع کمبود‌های مقطعی و تأمین دارو‌های مورد نیاز ادامه دارد.

دکتر ساسان زائری افزود: ممکن است در مقاطعی کمبود موردی برخی دارو‌ها وجود داشته باشد، اما اینکه بگوییم داروی بیماران تالاسمی وجود ندارد، گزاره درستی نیست. همکاران ما در داروخانه‌ها، معاونت غذا و دارو و مراکز مربوط، موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به محدودیت واردات برخی نمونه‌های خارجی اظهار کرد: ممکن است دارو‌هایی که بیماران پیش از این بیشتر استفاده می‌کردند، مانند گذشته در دسترس نباشد، اما نمونه‌های تولید داخل از نظر سلامت و کارایی مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دارو‌های بیماران تالاسمی در بوشهر از طریق داروخانه‌های منتخب و دارای مجوز توزیع می‌شود و در شهرستان‌ها نیز داروخانه‌های تخصصی مجاز به عرضه این دارو‌ها هستند.

وی تأکید کرد: بیماران و انجمن تالاسمی می‌توانند برای اطلاع از موجودی دارو‌ها با معاونت غذا و دارو در ارتباط باشند و نشانی داروخانه‌هایی که داروی مورد نیاز را موجود دارند، در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

دکتر زائری افزود: پیگیری‌ها برای تأمین سهم مورد نیاز استان از طریق مکاتبه و مذاکره با مسئولان کشوری ادامه دارد و در صورت ورود مجدد نمونه‌های خارجی، متناسب با میزان مصرف استان، سهم بوشهر نیز تأمین خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: دارو‌هایی که در داروخانه‌ها توزیع می‌شوند، مراحل تأیید و دریافت مجوز‌های بهداشتی را طی کرده‌اند و از نظر سلامت و کیفیت، مورد تأیید مراجع دارای صلاحیت هستند.