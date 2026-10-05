به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «کارل دایسروث»، «پیتر هگمان» و «گئورگ ناگل» برای اکتشاف در زمینه کانال‌های یونی کنترل‌شونده با نور و اپتوژنتیک برنده جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۶ شدند.

هگمان و ناگل پروتئین «چنلرودوپسین» (channelrhodopsin) را کشف کردند که ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. آنها دریافتند این پروتئین در هر نوع سلولی که قرار بگیرد، آن سلول را به نور حساس می‌کند.

دایسروث، ژن چنلرودوپسین را به سلول‌های عصبی موش‌های صحرایی وارد کرد و با تاباندن نور آبی به این سلول‌ها موفق شد یک سیگنال عصبی را ایجاد کند. سپس، او این کلیدِ نوری کنترل‌کننده سلول‌های عصبی را در مغز موش‌های زنده به کار انداخت.

این روش کنترل سیگنال‌های عصبی با استفاده از نور در حال حاضر اپتوژنتیک نامیده می‌شود و به سرعت تأثیری جهانی یافته است.