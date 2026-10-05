دبیرکل سازمان ملل فردا به پاکستان می رود و با رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار و درباره مسائل مهم منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، دبیرکل سازمان ملل فردا (سه شنبه) در سفری رسمی وارد پاکستان میشود و در جریان این سفر با رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار و درباره مسائل مهم منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو خواهد کرد.

به نقل از «دونیا نیوز»، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل فردا در سفر رسمی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان خواهد شد.

گوترش در جریان سفر خود به اسلام آباد با محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان بازدید میکند و از نزدیک روند آمادگی این کشور برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی پس از سیل را بررسی خواهد کرد. پاکستان در سال ۲۰۲۲ با سیل گسترده و خسارات شدید روبه رو شد و گوترش نیز در آن زمان از مناطق سیل زده این کشور بازدید کرده بود.

قرار است گوترش در اسلام آباد از مقر گروه ناظران نظامی سازمان ملل در هند و پاکستان نیز بازدید کند. این گروه مسئولیت نظارت بر وضعیت و تحولات مرتبط با نیرو‌های نظامی هند و پاکستان را بر عهده دارد.

آنتونیو گوترش از اول ژانویه ۲۰۱۷ به عنوان نهمین دبیرکل سازمان ملل متحد فعالیت خود را آغاز کرده است. وی پیش از این از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود و پیش از آن نیز بیش از دو دهه در عرصه سیاسی و خدمات عمومی پرتغال فعالیت داشت.