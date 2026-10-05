همزمان با ۱۲ مهر روز کن با هدف پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های میراثی و گرامیداشت یاد و نام آیت‌الله حاج ملاعلی کنی بخشی از داشته‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی محدوده کن به شهروندان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار منطقه ۵، با اشاره به اهمیت جایگاه مهر در تقویم گردشگری و فرهنگی تهران گفت: مهر برای حوزه گردشگری، فصل جدیدی از فعالیت‌هاست؛ در این ماه هفته گردشگری آغاز می‌شود و پس از آن به روز ملی کن و در ادامه به هفته فرهنگی تهران می‌رسیم. امروز، ۱۲ مهر، در میعادگاه مردم منطقه ۵، میدان صادقیه، گرد هم آمده‌ایم تا این روز را پاس بداریم، یاد و نام حاج ملاعلی کنی را گرامی بداریم و بخشی از میراث ارزشمند این محدوده را به شهروندان معرفی کنیم.

پوریا فر افزود:در همین راستا، از دو اثر ارزشمند که با تلاش همکاران ما در منطقه ۵ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده‌اند، رونمایی شد؛ نخست حسینیه نور در محله دارقاضی کن و دیگری آیین سنتی «کلاه بنگلک» که هر دو بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این محدوده را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: ثبت ملی این آثار، اقدامی برای حفاظت از بخشی از هویت و حافظه تاریخی شهر است. تلاش ما این است که این میراث ارزشمند نه‌تنها حفظ شود، بلکه به شهروندان و به‌ویژه نسل‌های آینده معرفی و به یادگار سپرده شود.

شهردار منطقه ۵ با تأکید بر نقش مدیریت شهری در صیانت از میراث فرهنگی افزود: در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی، توجه به هویت تاریخی و فرهنگی نیز از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری است و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت حس تعلق شهروندان و شناخت بیشتر آنان از پیشینه منطقه کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت همراهی مسئولان محلی، معتمدان، فعالان فرهنگی و شهروندان در مسیر حفاظت و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.