به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری در نشست بررسی راهکار‌های تأمین مالی طرح ساخت راه‌آهن شیراز- گل‌گهر که با حضور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، با تشریح وضعیت پیشرفت فیزیکی این مسیر ریلی، بیان کرد: باید با واقعیت‌های اقتصادی دولت رو‌به‌رو شد؛ چراکه در شرایط کنونی، اولویت‌های اصلی کشور معطوف به معیشت مردم، نیازمندی‌های نیرو‌های مسلح و حوزه‌های زیرساختی حیاتی است؛ از این رو برای پیشبرد عملیات عمرانی، باید بر توان بخش خصوصی تکیه کرد.

نماینده عالی دولت در فارس با تأکید بر لزوم جلوگیری از اتلاف منابع ملی گفت: قطعات سوم و چهارم این مسیر ریلی به ترتیب ۷۹ و ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و راهبرد مدیریت استان، تمرکز بر تکمیل این قطعات و اتصال آنها به شبکه ریلی سراسری شیراز- اصفهان است تا ضمن خروج این طرح از بن‌بست، امکان بهره‌برداری اقتصادی و تسهیل در صادرات صنایع بزرگ منطقه از جمله فولاد و پتروشیمی فراهم شود.

استاندار فارس با اشاره به نقش مؤثر صنایع مستقر در مسیر این راه‌آهن در تأمین مالی و مشارکت در اجرای طرح، اظهار داشت: باید دستگاه‌های متولی، سهم دقیق دولت و بخش خصوصی را در هر بخش مشخص کنند تا شاهد تصمیمی اجرایی و منطقی باشیم که منافع طرفین را تأمین کند.

وی تهیه گزارش کارشناسی دقیق از سهم مشارکت ذی‌نفعان را خواستار شد تا در نشست‌های آینده ، بر اساس اولویت‌بندی‌های فنی، برای آغاز عملیات اجرایی تصمیم‌گیری شود.

راه‌آهن شیراز- گل‌گهر از ایستگاه گل‌گهر سیرجان آغاز می‌شود و با عبور از مناطق قطرویه، نی‌ریز، استهبان، فسا و سروستان به ایستگاه گشنکان در مسیر راه‌آهن شیراز- بوشهر- عسلویه متصل می‌شود.

از مجموع مسیر ۳۴۵ کیلومتری این خط آهن، حدود ۳۰ کیلومتر در محدوده استان کرمان و ۳۱۵ کیلومتر در استان فارس قرار دارد.