معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: در شرایطی که کاهش نرخ باروری و شتاب گرفتن روند سالمندی جمعیت، به یکی از دغدغه‌های جدی کشور تبدیل شده است، هر تولد می‌تواند معنایی فراتر از یک اتفاق خانوادگی داشته باشد؛ روایتی از امید، انتخاب و آینده.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما، محمدعلی جهانی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: در بابل، «طرح نفس» از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با هدف نجات فرزندانی که در آستانه سقط قرار دارند، فعالیت خود را آغاز کرده است؛ طرحی که تلاش می‌کند پیش از آنکه تصمیم به سقط قطعی شود، با مشاوره، فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده‌ها، مسیر دیگری پیش روی آنان قرار دهد.

وی گفت: مرکز نفس شهرستان بابل، مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت شهید کشوری، تاکنون زمینه نجات ۳۹ نوزاد از سقط ارادی را فراهم کرده است؛ ۳۹ کودکی که پس از تغییر تصمیم خانواده‌هایشان، فرصت تولد و زندگی پیدا کردند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل ادامه داد: این مرکز با مشارکت معاونت بهداشتی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، بسیج جامعه پزشکی و خیرین سلامت فعالیت می‌کند و حمایت‌های آن تنها به مشاوره محدود نیست؛ بلکه در حوزه‌های بهداشتی، درمانی و معیشتی نیز خانواده‌هایی را که در شرایط دشوار تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، همراهی می‌کند.

جهانی افزود: کاهش نرخ باروری در مازندران و قرار گرفتن این استان در میان استان‌های با بالاترین میزان سالمندی، اهمیت چنین اقداماتی را بیشتر می‌کند. در شرایطی که روند کاهش ازدواج و فرزندآوری می‌تواند در سال‌های آینده پیامد‌های اجتماعی و جمعیتی بیشتری به همراه داشته باشد، حمایت از خانواده‌هایی که برای ادامه بارداری با تردید مواجه هستند، بخشی از مسیر جوانی جمعیت است.

به گفته وی «طرح نفس» در بابل در واقع تلاشی برای تغییر یک نگاه و ایجاد فرصتی دوباره برای تصمیم‌گیری است؛ فرصتی که در آن یک خانواده می‌تواند با دریافت مشاوره و حمایت، از تصمیم به سقط منصرف شود و تولد فرزندش را تجربه کند.

مرکز نفس بابل در کمربندی شرقی، بوستان ۱۷، مرکز خدمات جامع سلامت شهید کشوری مستقر است و خانواده‌هایی که نیازمند مشاوره و حمایت در این زمینه هستند، می‌توانند با شماره ۰۹۰۱۰۳۱۳۰۲۲ تماس بگیرند.

در کنار فعالیت‌های تخصصی این مرکز، نقش خیرین نیز در حمایت از خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی یا اجتماعی مواجه هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که گاهی برای حفظ یک زندگی، تنها به یک همراهی و حمایت به‌موقع نیاز است.