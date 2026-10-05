مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا پایان برنامه هفتم، عرضه محصولات بدون کیوآرکد و بارکد در میادین میوه و تره‌بار و بازار‌های صادراتی ممنوع خواهد بود و ارائه هرگونه تسهیلات و خدمات حمایتی به بهره‌برداران منوط به دریافت این شناسنامه است.



به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رضا بهراملو با اشاره به الزامات بالادستی در حوزه سلامت غذا، اظهار کرد: براساس بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمام محصولات زراعی، باغی و دامی باید دارای شناسنامه محصول باشند. در این شناسنامه مبدا دقیق تولید، نهاده‌های مصرفی، شرایط اقلیمی و فرآیند تولید و همچنین هویت تولیدکننده ثبت می‌شود.

وی افزود: هدف بنیادین این طرح، رصد و پایش زنجیره تولید از مزرعه تا سفره است تا پارامترهای تولید به‌دقت کنترل شود و میزان باقیمانده سموم، فلزات سنگین و نیترات در حد استاندارد و مجاز قرار گیرد.

این اقدام علاوه بر ارتقای سلامت جامعه و تأمین امنیت غذایی، باعث اطمینان‌خاطر مصرف‌کنندگان داخلی و حفظ توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی خواهد شد.

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی درباره محدودیت‌های توزیع محصولات بدون شناسه، گفت: براساس قانون برنامه هفتم، در پایان این برنامه تمام محصولات اساسی برای صادرات و نیز عرضه در میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها ملزم به داشتن کیوآرکد (QR Code) هستند و عرضه هر نوع محصول بدون بارکد ممنوع است. توجه نکردن تولیدکنندگان به این موضوع موجب اختلال در فروش و زیان مالی آنان خواهد شد.

وی با تشریح روند اداری دریافت شناسه، تصریح کرد: با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، معاونت‌های تخصصی وزارتخانه و اتاق اصناف کشاورزی، روند ثبت اطلاعات در سامانه یکتا با شتاب مناسبی در حال انجام است. بهره‌برداران ابتدا شناسنامه واحد تولیدی را دریافت می‌کنند و پس از آن شناسنامه و بارکد محصول صادر می‌شود تا امکان نصب روی بسته‌بندی و الصاق به محصول فراهم آید.

بهراملو با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح، بیان کرد: علاوه بر الزامات قانونی، یک بسته تشویقی نیز تدوین شده است؛ به‌طوری‌که معرفی کشاورزان نمونه ملی، پرداخت تسهیلات بانکی و ارائه هرگونه خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، منحصراً به تولیدکنندگانی اختصاص می‌یابد که محصولات آن‌ها دارای کیوآرکد و شناسنامه رسمی باشد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به چالش مدیریت پساب صنایع تبدیلی و کارخانجات آردسازی، خاطرنشان کرد: رسالت دفتر محیط زیست و توسعه پایدار، تحقق امنیت غذایی پایدار برای نسل‌های آینده است و این مهم جز با حفاظت از ارکان تولید یعنی آب، خاک و هوا محقق نمی‌شود.

صنایع تبدیلی و فرآوری مکلف‌اند پساب‌های خروجی خود را طبق استانداردهای تعریف‌شده و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست تصفیه کنند تا مانع از آلودگی منابع خاک و آب‌های زیرزمینی شوند.

وی در پایان یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری دوره‌های آموزشی و راهبری فنی، از صنایع و تولیدکنندگان برای استانداردسازی دفع پساب و پسماند پشتیبانی می‌کند، زیرا کشاورزی پایدار در کشور بر بستر محیط‌زیست سالم و حفظ عرصه‌های طبیعی شکل می‌گیرد.