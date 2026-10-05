مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با اشاره به ثمرات بازرسی‌ها و آموزش‌های ایمنی در بنگاه‌های اقتصادی استان، از کاهش آمار حوادث کاری در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی آشتاب در نشست هم‌اندیشی به مناسبت هفته ایمنی که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مسئولان ایمنی و بهداشت برگزار شد، گفت: با اقدامات پیشگیرانه شامل بازرسی‌های مستمر و ارتقای دانش فنی نیروی کار و کارفرمایان، شاهد روند کاهشی حوادث در فضای کار استان هستیم.

وی با ارائه آماری از وضعیت حوادث در سال‌های اخیر افزود: تعداد حوادث کاری که در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ مورد رسیده بود، با نظارت‌ها و آموزش‌های صورت‌گرفته در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۵ مورد کاهش یافت. این روند نزولی در شش‌ماهه نخست امسال نیز ادامه داشته و مجموع حوادث گزارش‌شده به ۹ مورد رسیده است که بخش عمده آنها حوادث جزئی و کم‌خسارت بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با اشاره به انجام یک هزار و ۸۸۴ مورد بازرسی از کارگاه‌ها و واحد‌های صنعتی در نیمه نخست امسال تصریح کرد: هدف از بازرسی‌ها صرفاً نظارت نیست، بلکه اصلاح مشکلات زیرساختی، به‌روزرسانی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای دانش فنی اولویت اصلی ماست.