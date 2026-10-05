رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در گفتگوی خبری، از برنامه‌های جدید این کانون برای مقابله با چالش‌های مسکن و ارتقای رفاه اجتماعی بازنشستگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،­ محمد اسدی، در گفت‌و‌گو با برنامه خبری «روی خط»، به بررسی جامع وضعیت معیشتی، تسهیلات بانکی، چالش‌های مسکن و بحران‌های حوزه درمان بازنشستگان پرداخت.

وی در این گفت‌و‌گو ضمن تشریح برنامه‌های حمایتی کانون، بر ضرورت توجه ویژه دولت و سازمان تأمین اجتماعی­ به بازنشستگان تأکید کرد.

محمد اسدی در آغاز گفت‌و‌گو، از آغاز مرحله پرداخت وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان و مستمری بگیران ­برای سال جاری خبر داد.

وی افزود: این تسهیلات برای ۳۳۰ هزار نفر از بازنشستگان در نظر گرفته شده و فرآیند پرداخت آن به‌صورت کاملاً غیرحضوری و مستقیماً به حساب افراد انجام می‌شود. لازم به ذکر است افرادی که در سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، در دوره فعلی امکان ثبت‌نام ندارند.

اسدی در خصوص ­طرح نوآورانه بانک رفاه برای تسهیل خرید کالای مورد نیاز بازنشستگان­ گفت: «ویزای بازنشستگان» با سقف اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین سامانه «بتای» با امکان خرید اقساطی از ۱۴ هزار مرکز خرید (تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان) برای بازنشستگان فعال شده است. ­

رئیس کانون بازنشستگان با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد از بازنشستگان فاقد مسکن شخصی هستند، خواستار ورود جدی نهاد‌ها به حوزه مسکن شد.

وی گفت: با توجه به روند سالمندی جمعیت، توجه به مسکن بازنشستگان یک ضرورت است در همین راستا، ما در تلاش هستیم تا از طریق تعاونی‌ها و همکاری با نهاد‌هایی مانند مسکن ملی، بستر‌هایی فراهم کنیم تا بازنشستگان از وضعیت مستأجری رها شوند.

محمد اسدی در بخش دیگری از این گفتگوی خبری به تأخیر در پرداخت معوقات دستمزید بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگرچه­پرداخت معوقات­ فروردین و اردیبهشت با تاخیر انجام شده، اما چالش‌های ناشی از وضعیت منابع سازمان و شرایط اقتصادی، باعث بروز این تأخیر شده است.

وی با تأکید بر «حفظ عزت نفس» بازنشستگان گفت: بازنشستگان، به‌ویژه یادگاران دفاع مقدس، با غرور و استواری بسیار بالایی زندگی می‌کنند و هرگز نمی‌خواهند با درخواست اقساطی یا قرض گرفتن، عزت خود را خدشه‌دار کنند؛ اما فشار هزینه‌های زندگی، آنها را ناچار به استفاده از تسهیلات کرده است.

در حوزه­ سلامت و درمان نیز، محمد­اسدی به تفاوت طرح‌های بیمه تکمیلی پرداخت و از مزایای طرح «طلایی» که پوشش بیماران خاص را بدون سقف فراهم می‌کند، گفت: برخی از مصوبات شورای عالی بیمه، مانند جبران هزینه‌های جانبی بستری (غذا و لبنیات)، توسط شرکت‌های بیمه اجرا نمی‌شود و بار آن بر دوش بیمار می‌افتد. این موضوع، رنج بیماری را دوچندان می‌کند.



رئیس کانون عالی بازنشستگان در پایان، از اقدامات انجام شده برای حل این مشکلات خبر داد و افزود: ما این موضوعات را در حضور رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ایم. ایشان با درک درست از اهمیت موضوع، دستور تشکیل یک کارگروه ویژه را صادر کردند تا چالش‌های مربوط به بیمه و حقوق بازنشستگان به‌صورت عملیاتی و با نظارت مستقیم ریاست‌جمهور بررسی و حل شود.