معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: در نیمه نخست امسال، سه میلیون و ۷۲۳ هزار تن کالا در قالب ۲۴۸ هزار سفر با ناوگان باری استان جابه‌جا شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مهدی شهابی افزود: بخش قابل توجهی از کالا‌های جابه‌جا شده در این مدت مربوط به محموله‌های شیمیایی با یک میلیون و ۵۶۱ هزار تن بوده‌است.

وی ادامه داد: همچنین در ۶ ماه نخست امسال یک میلیون و ۳۱۱ هزار تن انواع اقلام ساختمانی و معدنی و ۴۴۱ هزار تن محصولات کشاورزی از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر جابه‌جا شده‌است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به میزان جابه‌جایی کالا درون استانی، گفت: از مجموع کالا‌های جابه‌جا شده، یک میلیون و ۶۲۹ هزار تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی بوده که شهرستان عسلویه بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از جابه‌جایی ۱۴۴ هزار تن کالای اساسی در استان بوشهر در این مدت خبر داد و گفت: انتقال به‌موقع کالا‌های اساسی و تأمین نیاز‌های مناطق مختلف استان از اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

شهابی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل باری استان بوشهر، اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل باری برخوردار است و در زمان حاضر ۲۰۷ شرکت در این بخش فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: در زمان حاضر چهار هزار و ۴۶۰ دستگاه خودروی ناوگان باری در این استان فعال است و جابه‌جایی کالا‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت ۶ هزار و ۸۸ راننده انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر تأکید کرد: مدیریت بهینه ناوگان و تسهیل در جابه‌جایی کالا‌های اساسی با هدف پایداری زنجیره تأمین، از اولویت‌های راهبردی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در سال جاری است.

وی یادآور شد: استمرار فعالیت ناوگان حمل‌ونقل باری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، نقشی مهم در تأمین به‌موقع کالا و پشتیبانی از بخش‌های مختلف اقتصادی استان بوشهر دارد.