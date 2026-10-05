برنامه میدان داری مردم بجنورد در شب ۲۱۸ با حضور مداح معروف حاج محسن محمدی پناه خالق اثر ((باید برخاست)) و استقبال پرشور و با شکوه مردم و مسئولین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم شهرستان بجنورد در دویست و هجدهمین شب از حماسه حضور از مقاومت و صلابت خود در خیابان‌ها گفتند؛ همینطور از بالا بردن پرچم کشورمان در همه میدان ها. آنان گفتند بخشی از انتقام ما از دشمن استعمارگر همین پیشرفت هاست.

همنوایی بجنوردی ها با مداحی "باید برخاست" همراه با خالق این اثر ماندگار حاج محسن محمدی پناه خالق ویژه برنامه شب دویست و هجدهم در این شهر بود .