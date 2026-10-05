دبیرخانه کمیته تمدید مهلت واردات، با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش شفافیت اداری، دستورالعمل جدیدی را برای مراجعات حضوری شرکت‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این اطلاعیه، از این پس پیگیری پرونده‌ها تنها با معرفی‌نامه رسمی و از سوی اشخاص ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ براساس اعلام ضوابط و بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ، تنها سه گروه اجازه پیگیری پرونده‌ها را دارند:

۱. مدیرعامل یا اعضای هیئت‌مدیره شرکت (بر اساس آگهی روزنامه رسمی).

۲. مدیران مرتبط با حوزه‌های بازرگانی و ارزی (با ارائه معرفی‌نامه رسمی مدیرعامل).

۳. نمایندگان تام‌الاختیارِ در استخدام شرکت (با معرفی‌نامه رسمی ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز).

دبیرخانه کمیته تأکید کرده است که صرفِ اشتغال فرد در شرکت یا همراه داشتن کارت پرسنلی، مجوزی برای پیگیری پرونده نیست و فرد مذکور باید «اختیار صریح» خود را در معرفی‌نامه قید کرده باشد.

ارسال درخواست، پایان کار نیست

نکته مهم اینجاست که ارسال درخواست تمدید مهلت واردات در سامانه، به معنای آغاز فرآیند بررسی نیست. شرکت‌ها موظف‌اند بلافاصله پس از ثبت درخواست، نماینده خود را برای تحویل مدارک مثبته (شامل ثبت سفارش، اظهارنامه، قبض انبار، پروانه‌های بهره‌برداری و…) به دبیرخانه بفرستند. در صورت عدم مراجعه و تکمیل نشدن مدارک، پرونده عملاً از دستور کار خارج شده و مسئولیت هرگونه تأخیر بر عهده متقاضی خواهد بود.

تسهیل در روند مراجعات

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: برای رفاه حال شرکت‌ها، متقاضیان تنها یک‌بار ملزم به مراجعه حضوری جهت ارائه مدارک هستند و پس از آن، نیازی به مراجعه مجدد برای پیگیری ادامه فرآیند وجود ندارد.

همچنین در خصوص هلدینگ‌های تجاری، نمایندگان معرفی‌شده می‌توانند پرونده‌های شرکت مادر و شرکت‌های تابعه را پیگیری کنند، مشروط بر اینکه نام تمام شرکت‌های زیرمجموعه به‌صراحت در معرفی‌نامه درج شده باشد.

هشدار به متقاضیان

دبیرخانه کمیته تمدید مهلت واردات با تأکید بر مسئولیت حقوقی متقاضیان در قبال صحت مدارک، هشدار داد: در صورت احراز هرگونه مغایرت در مستندات ارائه شده با واقعیت پرونده، موضوع بدون بررسیِ بیشتر از دستور کار خارج و طبق مقررات قانونی با آن برخورد خواهد شد.