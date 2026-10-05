مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: ۳۰ قطعه کبوتر وحشی که توسط یک فرد به‌صورت غیرمجاز زنده‌گیری و برای فروش نگهداری می‌شد، با اقدام ماموران محیط زیست کشف و پس از اطمینان از سلامت در طبیعت رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر زنده‌گیری و نگهداری غیرمجاز پرندگان، با اقدام سریع و ضربتی، متهم را هنگام فروش کبوترهای وحشی شناسایی و دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف ۳۰ قطعه کبوتر وحشی و ادوات نگهداری از متهم، اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده و صورت‌جلسه تخلف در محل، فرد دستگیرشده جهت رسیدگی قانونی و سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

جباری با بیان اینکه سلامت حیات‌وحش خط قرمز اداره محیط زیست است، بیان کرد: کبوترهای کشف‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی و اطمینان از وضعیت جسمانی و قابلیت بقا در محیط طبیعی، در مناسب‌ترین زیستگاه‌های این شهرستان رهاسازی شدند تا دوباره طعم شیرین آزادی را تجربه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با قدردانی از هوشیاری و مشارکت دوستداران محیط زیست در حفظ تنوع زیستی منطقه، از شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک در خصوص شکار، زنده‌گیری و خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.