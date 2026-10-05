امام جمعه تبریز با تبیین نقش محوری ولایت و رهبری در هندسه نظام اسلامی، اصل ولایت فقیه را خنثی‌کننده توطئه‌ها و تضمین‌کننده بقای انقلاب اسلامی دانست.

ولایت فقیه، خنثی‌کننده توطئه‌ها و ضامن بقای انقلاب

ولایت فقیه، خنثی‌کننده توطئه‌ها و ضامن بقای انقلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در مراسم تکریم و معارفه مدیر حوزه علمیه طالبیه تبریز اظهار کرد: استکبار و دشمنان در آغاز انقلاب ابعاد حاکمیت روحانیت را درک نکرده بودند و گمان می‌بردند همانند سایر انقلاب‌ها می‌توانند با نفوذ تدریجی، مسیر کشور را منحرف سازند؛ اما استقرار اصل مترقی ولایت فقیه در رأس امور کشور در قانون اساسی، توطئه‌های آنان را بر هم ریخت.

وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس و به موازات آن انسجام ساختاری و تثبیت نهاد‌های انقلابی، راه هرگونه نفوذ و آسیب به کیان نظام را مسدود کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم هوشیاری مستمر و شکرگزاری عملی در برابر نعمت جمهوری اسلامی تصریح کرد: رسالت سنگین امروز حوزه‌های علمیه، استادان و طلاب، سنگربانی از اصول انقلاب اسلامی، پاسداری از آرمان‌های امام و رهبری، تلاش شبانه‌روزی در جبهه جهاد تبیین و تقویت روزافزون بنیه علمی و معنوی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به پیشینه درخشان و جایگاه محوری مدرسه طالبیه در تربیت علمای بزرگ تاریخ تشیع اظهار کرد: استواری، هویت و عظمت امروز حوزه‌های علمیه، مرهون همت خالصانه و مجاهدت‌های استادان برجسته‌ای است که عمر بابرکت خویش را بی‌چشمداشت وقف علم، فقه و تربیت سربازان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) کرده‌اند؛ بزرگانی که با سنین بالا و قریب به ۶۰ سال سابقه تدریس مستمر، از سحرگاه و پس از نماز صبح تا پاسی از شب به تدریس دوره‌های مختلف علمی و مطالعه مشغول بوده‌اند و حوزه را با چنین ایثاری حفظ کرده‌اند.

امام جمعه تبریز با ابراز نگرانی جدی از روند تعطیلی‌های بی‌رویه در حوزه‌های علمیه تأکید کرد: برای بنده سخت‌ترین و تلخ‌ترین خبر این است که درسی در حوزه تعطیل شود. متأسفانه گاهی بدون دلیل موجه کلاس‌ها تعطیل می‌شوند، در حالی که تعطیلی دروس در روز‌های پنج‌شنبه نه با مبانی اخلاقی و نه با ضوابط حوزوی هیچ سنخیتی ندارد.

وی افزود: طلبه حتی در روز جمعه نیز تنها ساعاتی را صرف مناجات، عبادت و کار‌های شخصی می‌کند و مابقی زمانش باید وقف دانش‌اندوزی باشد. بزرگانی همچون حضرات آیات جوادی آملی و حسن‌زاده آملی تنها در روز عاشورا و به احترام عزای حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) تدریس را تعطیل می‌کردند. همه ما موظف به حفظ قداست و پویایی این سلسله جلیله هستیم و هرگونه کوتاهی و ایجاد نقص در این مسیر، پاسخگویی سخت در پیشگاه خداوند متعال را در روز قیامت به همراه خواهد داشت.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین صادقیان تجلیل به عمل آمد و حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین روشن‌تن به‌عنوان مدیر جدید مدرسه علمیه طالبیه تبریز به وی اعطا شد.