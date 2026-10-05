به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: تمرین مقابله با سیل با حضور ۱۹۰ کارشناس و نیروی آموزش دیده مدیریت بحران در زمینه‌های تامین آب و برق، راهداری، مخابرات، خدمات شهری و امدادی برگزار شد.

مهرداد حسن زاده افزود: در این تمرین ۸۶ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات لازم راهسازی و پمپ تخلیه آب نیز برای مقابله با آسیب‌های ناشی از سیلاب بکار گرفته شد.

احمد پویا فر، فرماندار بندرعباس هم با اشاره به پیش آگاهی‌ها درباره احتمال سیل برای آخر پاییز در هرمزگان گفت: در تمرین مقابله با سیل آخرین هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های خدمت رسان و امدادی صورت گرفته است.

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مهدی نوبانی شهردار بندرعباس نیز گفت: در هر ناحیه شهری دو گروه مدیریت بحران برای مقابله با آسیب‌های بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی از جمله سیل، آماده واکنش مناسب و اسکان اضطراری شهروندان هستند.

احمد رئیسی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بندرعباس هم گفت: نیرو‌های هلال احمر در طرح مقابله با سیل، برپایی سریع چادر و ایجاد مراکز جمعیتی و درمانی موقت برای آسیب دیدگان احتمالی را تمرین کرده‌اند.

محمد امین لیاقت، مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری بندرعباس نیز با اشاره به آسیب‌های احتمالی سیل به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز بارش‌های شدید و ناگهانی در خانه بمانند و از قرارگیری در مسیر خور‌ها و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.