نخستین سوخت‌رسان ۶۰ هزار لیتری ساخت داخل، پس از دو سال تلاش کارشناسان اداره کل سوخت‌گیری هواپیمایی کشور و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با حضور کارشناسان تحویل موقت شد تا پس از انجام بررسی‌های نهایی، به ناوگان سوخت‌رسانی هوایی کشور بپیوندد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین سوخت‌رسان ۶۰ هزار لیتری ساخت داخل با هزینه‌ای بیش از ۴۰ میلیارد تومان و از سوی یک شرکت صاحب‌نشان داخلی طراحی و ساخته و پس از انجام آزمایش‌های لازم، به‌صورت موقت تحویل شد.

بر اساس این گزارش، سوخت‌رسان ۶۰ هزار لیتری پس از انجام بررسی‌های فنی و کنترل‌های نهایی در مرکز سوخت‌گیری هواپیمایی مهرآباد، وارد چرخه عملیاتی می‌شود.

این خودرو با قابلیت سوخت‌رسانی به هواپیما‌های پهن‌پیکر از طریق کاپلینگ‌های بالایی و پایینی طراحی شده است. کاپلینگ محل اتصال تجهیزات سوخت‌رسان به هواپیما برای انتقال سوخت است و استفاده از دو روش اتصال، امکان سوخت‌رسانی به انواع هواپیما‌ها را فراهم می‌کند.

ظرفیت انتقال سوخت از طریق کاپلینگ پایینی این واحد ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر در دقیقه و ظرفیت سوخت‌رسانی از طریق سکوی بالایی آن تا ۳ هزار لیتر در دقیقه است.

طراحی و ساخت این واحد با بهره‌گیری از توان مهندسی و ظرفیت‌های داخلی، گامی در مسیر توسعه ناوگان سوخت‌رسانی هوایی و استفاده از تجهیزات ساخت داخل به شمار می‌رود.