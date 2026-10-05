به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، صادق رضایی با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال تصمیمات و اقدامات خود اظهار کرد: در شرایطی که منابع محدود است، فشار‌های اقتصادی و انتظارات مردم افزایش یافته و مسائل متعددی در نظام سلامت وجود دارد، مدیریت بیش از گذشته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آرامش در تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری است.

وی افزود: تجربه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در استمرار خدمت‌رسانی درشرایط دشوار و نحوه مدیریت بحران نیز از سوی مسئولان به عنوان تجربه‌ای قابل ارائه و مستندسازی مورد توجه قرار گرفت که این موضوع حاصل تلاش جمعی کارکنان دانشگاه در شرایط سخت است.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های ناشی از آب‌گرفتگی و مشکلات دفع آب‌های سطحی و فاضلاب در برخی مراکز سلامت، خواستار شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اصلاح پیشگیرانه زیرساخت‌ها شد.

وی تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع، نباید منتظر وقوع حادثه و وارد شدن خسارت به ساختمان‌ها و تجهیزات باشیم و پس از آن برای جبران هزینه کنیم؛ بلکه نقاط آسیب‌پذیر باید پیش از وقوع بحران شناسایی و برای رفع مشکلات آنها اقدام شود.

رضایی با تأکید بر ضرورت آمادگی مراکز درمانی و بهداشتی برای فصل سرد تاکید کرد: محدودیت‌های ناشی از شرایط جوی و انرژی نباید موجب اختلال در ارائه خدمات حیاتی دانشگاه شود.

وی بر ارزیابی دقیق ظرفیت‌های پشتیبان و جایگزین انرژی در بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ و واحد‌های تابعه پیش از ورود به فصل سرد تأکید کرد و خواستار رفع نواقص احتمالی در این بخش شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیش‌بینی مخاطرات، افزایش تاب‌آوری مراکز، صیانت از زیرساخت‌ها و حفاظت از منابع را از الزامات مدیریت در دانشگاه دانست و گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیاز‌های مراکز پیش از بروز شرایط بحرانی شناسایی شده و برای حفظ آمادگی و استمرار خدمت‌رسانی انجام شود.