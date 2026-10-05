به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان رامهرمز با کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی کامیون حامل بار قاچاق را شناسایی کردند و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده، آن را متوقف نمودند.



وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۱۵ تن برنج دانه‌بلند قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان رامهرمز معرفی شد.



سرهنگ شهبازی از شهروندان خواست در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.