

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دیدار بین تیم‌های بعثت کرمانشاه و پالایش نفت بندرعباس در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال، از ساعت ۱۶ عصر امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر) در استادیوم آزادی کرمانشاه برگزار خواهد شد. بنا بر اعلام فدراسیون فوتبال، قضاوت این دیدار را محمدرضا دلاوری بر عهده دارد و محمود ذوالفقاری، رضا بیژنی‌نیا و فرشاد مولایی کمک‌های او هستند.

ناظر این دیدار نیز شاهو اصلانی است.

تیم پالایش نفت بندرعباس در حال حاضر در جایگاه چهارم و تیم بعثت کرمانشاه در جایگاه هفتم جدول لیگ دسته اول فوتبال قرار دارند.

تیم بعثت کرمانشاه از مجموع چهار بازی گذشته خود تاکنون یک برد، یک تساوی و یک باخت کسب کرده و هم اکنون چهار امتیازی است.

تیم پالایش نفت بندرعباس نیز از چهار بازی قبل خود، یک برد و دو تساوی کسب کرده و بدون باخت در حال حاضر پنج امتیازی است.