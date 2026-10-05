معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از استراتژی نوین وزارتخانه برای بازنگری گسترده در برنامه‌های درسی و گره زدن خروجی‌های دانشگاهی به نیاز‌های واقعی بازار کار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نخستین گردهمایی مشترک اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی کشور با دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گفت: اعتبار مدرک دانشگاهی در توانمندی دانش‌آموختگان برای پاسخگویی به چالش‌های ملموس صنعت و جامعه تجلی می‌یابد.

واحدی افزود: در عصر حاضر که گذار از تئوری به عمل، ممیز اصلی پیشرفت تمدن‌هاست، آموزش عالی کشور با رویکردی تحول‌آفرین، در مسیر تغییر از دانش‌محوری محض به سوی مهارت‌محوری کاربردی گام برمی‌دارد.

وی تصریح کرد: ۴۰ درصد از آموزش‌ها در تمامی زیرنظام‌ها و مقاطع آموزش عالی باید با رویکرد مهارت‌محوری و متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه اصلاح و بازنگری شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با گلایه از وضع برخی دانش‌آموختگان افزود: ما بعضاً با نخبگان فنی مواجه هستیم که در حوزه تخصص خود مهارت بالایی دارند، اما به دلیل فقدان مهارت‌های نرم و توانمندی‌های ارتباطی و رفتاری، در محیط‌های کاری کارایی لازم را از خود نشان نمی‌دهند؛ لذا تقویت این ابعاد در برنامه‌های درسی، از اولویت‌های اصلی ماست.

معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های صنعتی برای دوره‌های کارآموزی و کارورزی تأکید و خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال، با رشد اقتصادی گره خورده است و وظیفه دانشگاه‌ها، انتقال نظام‌مند دانشجویان به محیط‌های واقعی کار اعم از صنایع، مزارع و مجموعه‌های تولیدی است تا تجربه عملی، مکمل دانش نظری آنان شود.

وی با اشاره به روند اجرایی و اقدام انجام شده در حوزه برنامه ریزی درسی اظهار داشت: تاکنون ۸۰ درصد از برنامه‌های درسی دانشگاه‌های مهارتی مورد بازنگری قرار گرفته است همچنین ۳۲ درصد از دروس مقطع کارشناسی با هدف گنجاندن بسته‌های اشتغال‌پذیری تغییر یافته‌اند و دستورالعمل‌های جدیدی برای حضور مستقیم نمایندگان صنعت و انجمن‌های علمی در کارگروه‌های تخصصی تدوین شده است تا برنامه‌های درسی، از درون نیاز‌های بازار کار، شکل بگیرند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به کارگروه‌های مدیریت آموزش عالی در استان‌ها خبر داد تا تعامل با صنعت در سطح محلی تسهیل شود. همچنین، وی به تکمیل سامانه خاص به عنوان ابزار هوشمند برای اتصال فرصت‌های مهارتی در دستگاه‌های اجرایی به دانشجویان و نظارت بر اجرای دروس عملی در محیط‌های صنعتی اشاره کرد.

واحدی با ابراز امیدواری، این اقدامات را گامی استوار برای کاهش شکاف میان دانشگاه و بازار کار و حرکت به سوی ساختاری علمی و مهارت‌محور دانست که می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار کشور باشد.