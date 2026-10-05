رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از آغاز عملیات کشت پاییزه در ۹ شهرستان استان خبر داد و بر ضرورت تسریع در آماده‌سازی زمین‌ها و اجرای به‌موقع کشت، به‌ویژه در زمین‌های دیم، تأکید کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مرتضی بحرانی اظهار کرد: عملیات کشت پاییزه در مناطق مختلف استان از دهه سوم شهریور آغاز شده است و با توجه به شرایط اقلیمی و پیش‌بینی‌های هواشناسی، کشاورزان باید نسبت به آماده‌سازی به‌موقع زمین و اجرای عملیات کشت محصولات پاییزه در بازه زمانی مناسب اقدام کنند.

وی افزود: تأخیر در کشت پاییزه می‌تواند بر میزان تولید و عملکرد محصول تأثیرگذار باشد و هر روز تأخیر در کشت، به‌طور متوسط حدود یک درصد از ظرفیت تولید محصول می‌کاهد؛ از این‌رو رعایت زمان مناسب کشت، به‌ویژه در محصولات دیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: کشت به‌موقع موجب استقرار مطلوب‌تر بوته‌ها، استفاده مناسب از بارش‌های پاییزی و فراهم شدن شرایط بهتر برای دستیابی به عملکرد مطلوب در زمان برداشت می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی فصلی هواشناسی برای نیمه دوم مهر تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، گفت: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، در بخش‌هایی از کشور بارش‌ها مطلوب پیش‌بینی شده است که جنوب غرب کشور و استان بوشهر نیز می‌تواند از این شرایط بهره‌مند شود.

بحرانی ادامه داد: افزایش بارش‌های پاییزی می‌تواند از نظر تأمین رطوبت خاک و فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز و استقرار کشت‌های پاییزه، به‌ویژه در زمین‌های دیم استان، فرصت مناسبی ایجاد کند؛ با این حال، زمان دقیق کشت نباید فقط بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی تعیین شود و کشاورزان باید شرایط واقعی مزرعه و توصیه‌های کارشناسی را نیز مورد توجه قرار دهند.

وی بر ضرورت آماده‌سازی به‌موقع زمین‌ها دیم تأکید کرد و گفت: کشاورزان باید پیش از آغاز بارش‌های مؤثر پاییزی، نسبت به آماده‌سازی زمین، تهیه بذر و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز اقدام کنند تا با فراهم شدن شرایط مناسب، عملیات کشت بدون اتلاف زمان انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از برنامه‌ریزی برای اجرای کشت پاییزه در سطح حدود ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نهاده‌ها و اجرای به‌موقع عملیات کشت در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده است.

بحرانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، افزود: تاکنون ۱۴ هزار تن بذر اصلاح‌شده، چهار هزار و ۱۷۰ تن کود اوره، ۲۱۸ تن کود فسفاته و یک‌هزار و ۵۳۲ تن کود پتاسه برای کشت پاییزه استان تأمین شده است.

وی یادآور شد: نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان با هدف تسهیل و تسریع در اجرای عملیات کشت پاییزه در حال تأمین و توزیع است و تلاش می‌شود با فراهم کردن به‌موقع نهاده‌ها، زمینه اجرای کشت در زمان مناسب و دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع استان فراهم شود.