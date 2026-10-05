به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: امسال یازده میلیون و ۲۹۹ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری استان صورت گرفته است.

محمد قریشی افزود: نیاز بازار استان به گوشت سفید روزانه ۱۵۰ تُن است.

وی گفت: این حجم از تولید، تأمین کننده نیاز پروتئینی استان و بمنظور ارتقاء امنیت غذایی و پایداری تولید تحقق یافته است.

بیشتر بخوانید: تولید بیش از ۱۲ هزار تُن گوشت سفید در هرمزگان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: حمایت از تولید، افزایش بهره وری و رفع موانع تولیدکنندگان از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

در هرمزگان ۲۴۱ واحد تولیدی مرغداری فعال است.