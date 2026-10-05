مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح ضوابط بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت، اعلام کرد که مبنای بررسی سوابق حافظان، بانک اطلاعات ستاد راهبری حفظ قرآن کشور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ است.

اعلام میزان جوایز نقدی به برگزیدگان آزمون سراسری «قرآن و عترت»

اعلام میزان جوایز نقدی به برگزیدگان آزمون سراسری «قرآن و عترت»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نحوه محاسبه سوابق حافظان در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت توضیحاتی را ارائه داد که مبنای بررسی سوابق، بانک اطلاعات و داده‌های مراجع رسمی، از جمله ستاد راهبری حفظ قرآن کشور، تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

بر این اساس، برنامه حمایتی مؤسسات قرآنی و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای حافظان با هدف حمایت از تربیت حافظان جدید اجرا می‌شود.

حافظانی که در رویداد ملی «حافظ‌شو» یا آزمون‌های مدرک حفظ عمومی یا تخصصی از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ به بعد شرکت کرده‌اند، می‌توانند در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت شرکت کرده و از امتیازات و جوایز آن بهره‌مند شوند.

همچنین حافظانی که سال گذشته در فهرست برندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داشته‌اند، اما به هر دلیل موفق به دریافت جایزه خود نشده‌اند، مجاز به شرکت مجدد در این آزمون و بهره‌مندی از امتیازات و جوایز اعلام‌شده هستند.

در مورد حافظانی که سوابق آنان در بانک اطلاعات ستاد راهبری حفظ قرآن کشور ثبت شده است نیز، صرفاً محفوظات جدید آنان مبنای محاسبه و پرداخت جوایز خواهد بود و نسبت به محفوظات پیشین تعهد جدیدی ایجاد نمی‌شود.

«حافظ جدید» چه کسی است؟

براساس توضیحات مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منظور از «حافظ جدید» یکی از دو گروه زیر است؛ نخست، قرآن‌آموزی که برای نخستین بار در آزمون سراسری قرآن و عترت شرکت می‌کند و پیش از این در هیچ آزمون یا مسابقه رسمی حفظ قرآن کشور شرکت نکرده یا در صورت شرکت، موفق به کسب نمره قبولی نشده است.

دوم، قرآن‌آموزی که در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های گذشته، موفق به حفظ اجزای جدیدی از قرآن کریم شده باشد.

بر این اساس، برای هر جزء جدید حفظ‌شده مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان هدیه در نظر گرفته شده و حافظان کل قرآن کریم نیز مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر درباره بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت می‌توانند به سامانه qia.ir مراجعه کنند.