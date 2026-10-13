به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مرتضی حاجیان‌نژاد مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به صادرات ۳۷۸ هزار و ۷۴۰ تن کالا به ارزش ۱۷۶ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۷۳ دلار در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، افزود: صادرات کالا از گمرکات استان امسال از نظر وزن ۷۸ درصد و از نظر ارزش ۵۳ درصد افزایش داشت و درآمد گمرک نیز رشد ۴۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد. ️

وی افزودکربنات سدیم، روغن موتور، کلروکلسیم، سیم و کابل، مواد شوینده، زغال‌سنگ، فروسیلیس، سیمان، مصنوعات پلاستیکی، اسید سولفوریک، کولر آبی، نمک خوراکی یددار، ماشین لباسشویی، کاشی و سرامیک، پانل گچی، فویل آلومینیوم، صفحات مشبک چدنی اجاق گاز، شمش سرب و دارو از جمله اقلام صادراتی استان سمنان در این مدت است.

به گفته وی ، ۳۱۲ شرکت در قالب پنج هزار و ۱۳۹ فقره اظهارنامه محصولات خود را از گمرکات استان سمنان به ۳۱ کشور جهان از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه، پاکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، کویت، هند، ازبکستان، ارمنستان، فرانسه، آلمان و بلغارستان صادر کردند.

وی افزود: در این مدت ۲۶ هزار و ۱۸ تن کالا به ارزش ۷۰ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۱۸۵ دلار از گمرکات استان نبمه ترخیص شد که ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو و برخی لوازم یدکی، در و پنجره پی‌وی‌سی، مواد کمکی نساجی، ماشین‌آلات راهسازی، پنبه و ورق گالوانیزه از مهم‌ترین کالا‌های وارداتی استان بود.

وی با بیان اینکه محصولات وارداتی از ۱۸ کشور جهان از جمله ترکیه، چین، آلمان، امارات، روسیه و عمان وارد کشور و در گمرک‌های استان سمنان ترخیص شد، اضافه کرد: واردات کالا از طریق گمرکات استان سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۴ درصد افزایش یافت، اما از نظر ارزش با کاهش ۳۴ درصدی همراه بود.

این مسوول بیان کرد: بدون احتساب ضمانت‌نامه‌ها درآمد گمرک استان طی نیمه نخست ۱۴۰۵ به بیش از ۱۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد و ۵۴۷ میلیون ریال و از این میزان هفت هزار و ۹۴۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱۸ درصد افزایش داشت.

حاجیان‌نژاد افزود: طبق آمار مرسولات پستی گمرک استان سمنان طی نیمه نخست ۱۴۰۵ در بخش صادرات سه بسته به وزن ۱۲ کیلوگرم و ارزش ۴۲ دلار و ارزش ریالی ۶۶ میلیون ریال بود و در بخش واردات پستی نیز در این مدت هیچ مرسوله‌ای ثبت نشده است.

مدیرکل گمرک سمنان با اشاره به تشکیل ۲۲۲ پرونده به ظن قاچاق در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ارزش پنج هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال، گفت: این پرونده‌ها پس از اعلام دستگاه‌های کاشف در گمرک استان تشکیل و ارزش‌گذاری شد.

سه هزار واحد صنعتی و معدنی با اشتغالزایی برای بیش از ۶۰ هزار نفر در استان سمنان فعال است .