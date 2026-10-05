چین، صادرات خودرو‌های برقی و خودرو‌های انرژی نو را با سرعت افزایش می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، صادرات خودرو‌های برقی و خودرو‌های انرژی نو چین با سرعت در حال افزایش است و بازار‌های خارجی به یکی از موتور‌های اصلی رشد صنعت خودروی این کشور تبدیل شده‌اند.

بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان خودرو چین، این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۲ میلیون و ۳۵۵ هزار خودروی انرژی نو صادر کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

کشور‌های عضو ابتکار کمربند و جاده نیز به یکی از مهم‌ترین بازار‌های خودرو‌های چینی تبدیل شده‌اند. چین در شش ماه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۱۳۵ هزار خودروی انرژی نو به این کشور‌ها صادر کرده که رشد سالانه نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می‌دهد.

خودروسازان چینی در کنار افزایش صادرات، در حال توسعه شبکه فروش، خدمات پس از فروش و حتی ایجاد خطوط تولید در بازار‌های خارجی هستند؛ روندی که نشان می‌دهد حضور خودرو‌های چینی در بازار جهانی صرفاً به صادرات محدود نخواهد ماند.