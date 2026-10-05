

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ علی عقیلی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در محدوده پایگاه دوم، کارآگاهان با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی سه سارق شدند.



وی افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهمان در یک منزل اجاره‌ای در شهرستان فردیس کرج حضور دارند که پس از هماهنگی‌های قضایی و پلیسی، هر سه نفر در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.



این مقام انتظامی ادامه داد: در جریان بازرسی از محل، ابزار و ادوات مرتبط با سرقت، یک پلاک جعلی و اعداد و ارقام مربوط به پلاک‌های جعلی کشف و ضبط شد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده در جریان تحقیقات تاکنون به پنج فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ عقیلی در پایان گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.