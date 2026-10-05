به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آرامش صبحگاهی دریاچه پشت سد ارس پلدشت، با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی رنگ و بوی دیگری گرفته است؛ فصلی که برای صد‌ها صیاد، آغاز دوباره فعالیت و کسب‌وکار در پهنه آبی ارس است.

پس از شش ماه دوری از رودخانه و دریاچه، ۴۰۰ صیاد عضو تعاونی‌های صیادی پلدشت، از امروز فعالیت خود را برای صید انواع ماهیان استخوانی آغاز کردند.

رئیس اداره شیلات شهرستان پلدشت گفت: دریاچه پشت سد ارس با وسعت ۱۵ هزار هکتار به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین منابع آبی شمال‌غرب کشور به لحاظ تولید انواع آبزیان که، هر ساله نقش مهمی در تأمین ماهی مورد نیاز بازار و رونق اقتصادی جامعه صیادی منطقه دارد

احمد حسن پور خاطر نشان کرد: ۳۰ درصد ماهیان صید شده در استان آذربایجان غربی از دریاچه پشت سدارس شهرستان پلدشت تولید و صید می‌شود و ما امسال پیش بینی می‌کنیم بیش از ۴ هزار تن ماهی توسط تعاونی‌های صید و صیادی از این منبع آبی صید و به بازار‌های مصرف در سراسر کشور ارسال شود

مدیذ کل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: از امروز علاوه بر این منبع آبی صید انواع ماهیان از ۷ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی استان آذربایجان غربی نیز آغاز شده است

منصور لطفی خاطر نشان کرد: امسال پیش بینی میکنیم بیش از ده هزار تن قطعه انواع ماهیان صید و در دسترس مردم قرار بگیرد

وی افزود: ارزش اقتصادی آبزیانی که صید می‌شوند بالغ بر ۵ همت می‌باشد

پیش‌بینی برداشت ۱۰ هزار تنی ماهی از منابع آبی استان، ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال، درآمد صیادان و تأمین بخشی از نیاز بازار مصرف کشور ایجاد می‌کند.

صید انواع ماهیان استخوانی از منابع آبی استان آذربایجان غربی تا فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.