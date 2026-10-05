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مدیر کل شیلات و آبزیان استان گفت: امسال پیش بینی میشود ۱۰ هزار تن انواع آبزیان از منابع آبی استان صید شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آرامش صبحگاهی دریاچه پشت سد ارس پلدشت، با آغاز فصل صید ماهیان استخوانی رنگ و بوی دیگری گرفته است؛ فصلی که برای صدها صیاد، آغاز دوباره فعالیت و کسبوکار در پهنه آبی ارس است.
پس از شش ماه دوری از رودخانه و دریاچه، ۴۰۰ صیاد عضو تعاونیهای صیادی پلدشت، از امروز فعالیت خود را برای صید انواع ماهیان استخوانی آغاز کردند.
رئیس اداره شیلات شهرستان پلدشت گفت: دریاچه پشت سد ارس با وسعت ۱۵ هزار هکتار به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین منابع آبی شمالغرب کشور به لحاظ تولید انواع آبزیان که، هر ساله نقش مهمی در تأمین ماهی مورد نیاز بازار و رونق اقتصادی جامعه صیادی منطقه دارد
احمد حسن پور خاطر نشان کرد: ۳۰ درصد ماهیان صید شده در استان آذربایجان غربی از دریاچه پشت سدارس شهرستان پلدشت تولید و صید میشود و ما امسال پیش بینی میکنیم بیش از ۴ هزار تن ماهی توسط تعاونیهای صید و صیادی از این منبع آبی صید و به بازارهای مصرف در سراسر کشور ارسال شود
مدیذ کل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: از امروز علاوه بر این منبع آبی صید انواع ماهیان از ۷ منبع آبی و ۴۳۰ استخر پرورشی استان آذربایجان غربی نیز آغاز شده است
منصور لطفی خاطر نشان کرد: امسال پیش بینی میکنیم بیش از ده هزار تن قطعه انواع ماهیان صید و در دسترس مردم قرار بگیرد
وی افزود: ارزش اقتصادی آبزیانی که صید میشوند بالغ بر ۵ همت میباشد
پیشبینی برداشت ۱۰ هزار تنی ماهی از منابع آبی استان، ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال، درآمد صیادان و تأمین بخشی از نیاز بازار مصرف کشور ایجاد میکند.
صید انواع ماهیان استخوانی از منابع آبی استان آذربایجان غربی تا فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.