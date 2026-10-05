طرح جهش تولید برای ۷۳۰ هزار رأس دام سبک در آذربایجان شرقی کلید خورد و از اقلام و نهاده‌های دامی این طرح در دام سبک روستایی و عشایری آذربایجان شرقی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در این مراسم ضمن تبریک هفته دامپزشکی، با قدردانی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: هدف اصلی اجرای طرح ملی افزایش بهره‌وری در دام سبک روستایی و عشایری، افزایش تولید همراه با بهره‌وری، توانمندسازی دامداران، تثبیت اشتغال روستایی و کمک به پایداری اقتصاد روستاها است.

وی اظهار کرد: طرح ملی افزایش بهره‌وری در دام سبک روستایی و عشایری در قالب تفاهم‌نامه میان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، کردستان، لرستان و زنجان اجرا می‌شود.

شفیعی ادامه داد: در آذربایجان شرقی ۱۲ شهرستان ملکان، مراغه، آذرشهر، چاراویماق، هشترود، میانه، جلفا، مرند، ورزقان، بستان‌آباد، کلیبر و اهر تحت پوشش این طرح قرار دارند و جمعیت دامی تحت پوشش استان حدود ۷۳۰ هزار رأس دام سبک است.

وی گفت: در چارچوب این طرح ۱۲ کارشناس یا دامیار پهنه که عمدتاً از فارغ‌التحصیلان رشته علوم دامی هستند، با همکاری شرکت توسعه‌گری پردیس در اجرای عملیات طرح ملی جهش تولید فعالیت می‌کنند. همچنین برای خرید نهاده دامی (جو)، تسهیلات بانکی به ازای هر رأس دام به مبلغ ۶ میلیون تومان با کارمزد ۱۵ درصد پیش‌بینی شده که مجموع تسهیلات تخصیص‌یافته به ۱۵۷ میلیارد تومان می‌رسد. تاکنون ۷۲ میلیارد تومان از این تسهیلات توسط ۱۹۶ نفر جذب شده است.

شفیعی خاطرنشان کرد: طرح پایداری تولید در دیم‌زار‌ها در سال‌های گذشته به‌خوبی پیش رفته و یکی از طرح‌های موفق در این حوزه بوده است؛ چراکه در این طرح حاکمیت در کنار مردم و دولت قرار گرفت و اقدامات ترویجی و دوره‌های آموزشی عملیاتی و مستمر اجرا شد.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی افزایش بهره‌وری در دام سبک روستایی و عشایری افزود: در کنار طرح‌های پایداری تولید، اجرای طرح امنیت تولید در دامداری‌های استان می‌تواند زمینه افزایش تولید را فراهم کند، اما افزایش تولید زمانی قابل توجیه است که همزمان با افزایش بهره‌وری باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، تأمین نیاز‌های پروتئینی جامعه، بهبود معیشت روستاییان و تثبیت اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را از اهداف مهم این طرح عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از امکانات رایگان و تسهیلات بانکی، وضعیت موجود دامداری‌ها را بهینه کنیم و در قالب اقدامات آموزشی و ترویجی، نحوه استفاده صحیح از نهاده‌های مورد نیاز را به دامداران آموزش دهیم.

وی با اشاره به اعتبار ۳۸ میلیارد تومانی اقلام و نهاده‌های دامی این طرح در استان گفت: اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را به‌درستی در اختیار دامداران قرار دهیم و همزمان آموزش و ترویج را تقویت کنیم، می‌توانیم به افزایش تولید و بهره‌وری، تثبیت اشتغال، پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستایی کمک کنیم.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در آذربایجان شرقی هم گفت: این ستاد با تکیه بر خرد جمعی و همکاری دستگاه‌های تخصصی، خود را موظف می‌داند در کنار طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی و دامداری قرار گرفته و گامی مؤثر در مسیر افزایش تولید دام سبک بردارد.

مصباح ربانی در مراسم رونمایی از اقلام و نهاده‌های دامی طرح جهش تولید در دام سبک روستایی وعشایری که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و مدیران و مسئولان بخش کشاورزی و دامپزشکی استان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دامپزشکی اظهار کرد: رهبر شهید همواره عنایت ویژه‌ای به حوزه تولید داشتند و توجه به بخش کشاورزی و دامداری از جمله محور‌های مورد تأکید ایشان بود.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان یک نهاد انقلابی، در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف تولیدی و محرومیت‌زدایی فعالیت داشته و در استان آذربایجان شرقی نیز کارنامه قابل قبولی از همکاری و اجرای طرح‌های مختلف دارد.

ربانی با اشاره به سابقه ۱۴ ساله فعالیت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه جهش تولید گفت: انگیزه و نگاه ویژه مجموعه ستاد باعث شده است تا با استفاده از خرد جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی، در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، اشتغال، امور عمرانی و بخش‌های تخصصی تولید در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی حضور داشته باشیم.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آذربایجان شرقی افزود: ورود به حوزه دام سبک نیز در همین راستا انجام شده است و تلاش داریم با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی، دامپزشکی، عشایر، کارشناسان و سایر دستگاه‌های مرتبط، اقدامی مؤثر و ماندگار برای افزایش بهره‌وری و تولید در دامداری‌های روستایی و عشایری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید را یک وظیفه می‌دانیم، اظهار کرد: در این طرح تلاش می‌کنیم در کنار مسئولان و فعالان بخش کشاورزی و دامداری قرار بگیریم و با تأمین بخشی از نهاده‌ها و حمایت از دامداران، گامی در جهت افزایش تولید دام، ارتقای بهره‌وری و بهبود معیشت جامعه روستایی و عشایری برداریم.

ربانی خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌هاست و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌ها و مأموریت‌های خود، در کنار مجموعه جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان برای تحقق اهداف طرح همکاری کند.

طرح ملی افزایش بهره‌وری در دام سبک روستایی و عشایری در قالب تفاهم‌نامه میان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در آذربایجان شرقی ۱۲ شهرستان و حدود ۷۳۰ هزار رأس دام سبک را تحت پوشش قرار می دهد و ۳۸ میلیارد تومان اقلام و نهاده‌های دامی شامل واکسن، دارو‌های ضدانگل، سم و آجر معدنی برای توزیع میان دامداران پیش‌بینی شده است.