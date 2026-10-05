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فرماندار سلماس از فراهم شدن زمینه واگذاری زمین به حدود ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار سلماس در جلسه شورای مسکن شهرستان که با حضور نمایندگان ادارهکل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان برگزار شد، اظهار کرد: پس از حدود دو سال پیگیری، مقدمات تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن در سلماس فراهم شده است.
او افزود: در همین راستا، ۳۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است تا از این ظرفیت برای تأمین و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود.
محمد فتحی با اشاره به اهمیت تسریع در روند اجرای طرح گفت: با انتقال این اراضی، گام مهمی برای تعیین تکلیف و تأمین زمین مورد نیاز ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط برداشته شده و انتظار میرود روند واگذاری زمین به متقاضیان با سرعت بیشتری دنبال شود.
او اضافه کرد: دستگاههای متولی باید با هماهنگی و رفع موانع موجود، مراحل قانونی و اجرایی واگذاری زمین را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند تا متقاضیان پس از سالها انتظار بتوانند از زمین اختصاصیافته برای ساخت مسکن بهرهمند شوند.