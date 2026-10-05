به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار سلماس در جلسه شورای مسکن شهرستان که با حضور نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان برگزار شد، اظهار کرد: پس از حدود دو سال پیگیری، مقدمات تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن در سلماس فراهم شده است.

او افزود: در همین راستا، ۳۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است تا از این ظرفیت برای تأمین و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود.

محمد فتحی با اشاره به اهمیت تسریع در روند اجرای طرح گفت: با انتقال این اراضی، گام مهمی برای تعیین تکلیف و تأمین زمین مورد نیاز ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط برداشته شده و انتظار می‌رود روند واگذاری زمین به متقاضیان با سرعت بیشتری دنبال شود.

او اضافه کرد: دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی و رفع موانع موجود، مراحل قانونی و اجرایی واگذاری زمین را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند تا متقاضیان پس از سال‌ها انتظار بتوانند از زمین اختصاص‌یافته برای ساخت مسکن بهره‌مند شوند.