به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد براتی و محسن مداح دو ورزشکار انجمن ورزش‌های هوایی روز ۲۳ مهر برای شرکت در این رقابت‌ها عازم چین خواهند شد.

مسابقات بین‌المللی بیس جامپ و هدف‌زنی از ۲۵ مهر تا اول آبان به میزبانی شهر گوئیژو چین برگزار می‌شود و نمایندگان ایران نیز در این رویداد به رقابت با ورزشکاران کشور‌های مختلف خواهند پرداخت.

این اعزام در راستای حضور ورزشکاران ایران در رقابت‌های بین‌المللی ورزش‌های هوایی انجام می‌شود.