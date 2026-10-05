دانشکده علوم قرآنی شیراز اعلام کرد: پذیرش در مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، بدون نیاز به آزمون سراسری کنکور و تنها بر اساس سوابق تحصیلی متقاضیان از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز گفت: علاقمندان به تحصیل در مقطع کارشناسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، بدون نیاز به آزمون سراسری کنکور و تنها بر اساس سوابق تحصیلی متقاضیان پذیرفته می شوند.

زینب روستایی با تأکید بر رایگان بودن تحصیل در این دانشکده افزود: متقاضیان علاقه‌مند به رشته علوم قرآن و حدیثبرای ثبت نام به وب‌سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

دانشکده علوم قرآنی شیراز برای تسهیل در روند ثبت‌نام، کد رشته و بازه زمانی را به شرح زیر اعلام کرد:

کد رشته: ۱۴۹۵۱

زمان ثبت‌نام: از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و پاسخگویی به سوالات خود می‌توانند از طریق وب‌سایت‌های رسمی دانشکده و دانشگاه یا شماره‌های تلفن ۰۷۱۳۶۲۷۲۷۲۰، ۰۹۰۳۹۸۰۶۲۲۱ و ۰۹۰۳۷۱۹۰۸۰۳ اقدام کنند.

زینب روستایی، رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز اظهار داشت : بیش از ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان این مرکز، در جایگاه‌های تخصصی نهاد‌های دولتی و غیردولتی مشغول به کار هستند.