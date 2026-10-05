در دویست و هجدهمین شب از حضور مستمر مردم در میادین و خیابان‌ها، آیین بزرگداشت شهدای انتظامی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان توحید شهرک شهید مدنی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان در این مراسم با گرامیداشت هفته فراجا گفت: مجموعه انتظامی با تمام توان، شبانه‌روزی و تا پای جان در مسیر صیانت از آرامش و امنیت شهروندان ایستاده است.

سردار حسین نجفی با اشاره به نقش بی‌بدیل وحدت عمومی در تثبیت اقتدار کشور، اتحاد و حضور هوشیارانه مردم در صحنه را مهم‌ترین پشتوانه امنیت ملی توصیف کرد و بر تداوم این همدلی و یکپارچگی تأکید کرد.

در پایان این مراسم از خانواده‌های پنج شهید این شهرک شهیدان والامقام «پارسا شاه‌محمدی»، «مصطفی تمثیلی»، «روح‌الله اسدی»، «عرفان فرمانی» و «محمدمهدی رضایی» تجلیل شد.