دومین جشنواره انگور سیاه «ره‌زبه‌ر» در میرآباد با استقبالی کم‌نظیر و حضور ۲۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی به پایان رسید؛ رویدادی که علاوه بر معرفی پتانسیل‌های کشاورزی، گام مهمی در جهت جذب سرمایه‌گذار و توسعه گردشگری در این شهرستان تازه‌تأسیس بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شهرستان مرزی میرآباد با برگزاری دومین جشنواره انگور «ره‌زبه‌ر»، توانست جایگاه خود را در تقویم رویداد‌های گردشگری آذربایجان‌غربی تثبیت کند. سیدحسام‌الدین باب‌گوره، فرماندار میرآباد، با اشاره به استقبال پرشور مردم گفت: این جشنواره که با هدف شناسایی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه صنایع تبدیلی برگزار شد، با تمدید یک‌روزه، به مدت سه روز میزبان ۲۰ هزار بازدیدکننده بود.

او افزود: علاوه بر عرضه مستقیم انگور سیاه، ۲۰ غرفه برای محصولات جانبی مانند دوشاب، میوژاو و کشمش و همچنین صنایع دستی جنگلی برپا شد که فرصتی عالی برای معرفی محصولات بومی منطقه بود.

یکی از بخش‌های کلیدی این جشنواره، برگزاری پنل‌های تخصصی باغبانی بود که با استقبال کشاورزان منطقه همراه شد.

باب‌گوره با یادآوری اینکه میرآباد دارای ۳ هزار هکتار تاکستان دیم با میانگین تولید ۱۰ تن در هکتار است، بر لزوم ثبت ملی این جشنواره تأکید کرد.

در آیین افتتاحیه این رویداد که با حضور استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد، کلنگ‌زنی طرح‌های گردشگری جدید نیز نشان از عزمی جدی برای شکوفایی اقتصادی این منطقه جنگلی دارد.