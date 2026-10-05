رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور گفت: لازم است حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بیش از گذشته به این عرصه ورود کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مجید باباخانی، رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور در نشست خبری سومین سال همایش علمی «هیئت و آیین‌های مذهبی» که امروز برگزار شد با اشاره به ظرفیت گسترده هیئت‌های مذهبی در جامعه افزود: ظرفیت و انسجام موجود در فضای هیئت مذهبی کشور، توان بسیار ارزشمند و گران‌سنگی است که می‌توان از آن به بهترین شکل برای حل مسائل اجتماعی، حضور اجتماعی، افزایش تاب‌آوری جامعه و تقویت بنیاد‌های فکری استفاده کرد.

وی افزود: هیئت‌های مذهبی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و در بزنگاه‌های مختلف تاریخ معاصر، ظرفیت خود را به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر نقش و جایگاه هیأت‌ها در جامعه گفت: در طول بیش از چهار دهه، جلسات و دیدار‌های متعددی با هیئت‌ها برگزار شد و نوع اهتمام و مسائلی که ایشان در دوره رهبری خود مورد توجه قرار دادند، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه هیئت در عرصه فرهنگی کشور است.

وی ادامه داد: از جنگ ۱۲ روزه تا مناسبت‌های مختلف و شرایطی که جامعه با مسائل و بحران‌های گوناگون مواجه بوده است، هیئت‌ها نشان داده‌اند که می‌توانند در عرصه فرهنگی و اجتماعی و در بزنگاه‌های مهم جمهوری اسلامی ایران، نقش ممتازی ایفا کنند.

حجت الاسلام باباخانی با اشاره به حضور گسترده مردم در هیئت‌ها در شرایط اخیر تصریح کرد: مردم با حضور در هیئت‌ها و میدان‌داری مجموعه‌های مذهبی، نشان دادند که این ظرفیت همچنان زنده و پویاست و می‌تواند در شرایط حساس، زمینه حضور و مشارکت اجتماعی مردم را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که ارکان کشور از سوی دشمنان تهدید شدند و رهبر عالی کشور به شهادت رسید، مردم نشان دادند که تحت تربیت امامین انقلاب حرکت می‌کنند و در دفاع از دستاوردها، کشور و آرمان‌های خود پای کار هستند و هیئت‌های مذهبی در شکل‌گیری و تقویت این روحیه نقش مهمی داشته‌اند.

رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور با اشاره به آخرین دیدار رهبر شهید با مداحان در سال گذشته و همزمان با میلاد حضرت زهرا (س)، بر اهمیت پژوهش در حوزه هیئت تأکید کرد و گفت: در آن دیدار، بخش قابل توجهی از سخنان ایشان به موضوع پژوهشگران اختصاص داشت و بر این نکته تأکید شد که «هیأت شایسته پژوهش است».

وی افزود: هیئت به عنوان یک نهاد گران‌سنگ در کشور، نیازمند توجه، بررسی و تعمیق بیشتر است و لازم است پژوهش‌های کاربردی درباره آسیب‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این پدیده اجتماعی انجام شود تا بتوان از این ظرفیت برای نسل‌های آینده نیز بهره بیشتری گرفت.

حجت الاسلام باباخانی با قدردانی از مجموعه مؤسسه احیای امر و دانشگاه امام صادق (ع) برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی در این حوزه اظهار کرد: موضوع پژوهش در حوزه هیأت طی سه سال گذشته به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و امسال نیز با اهتمام بیشتری دنبال شده است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت پس از تأکید رهبر شهید، حوزه‌های علمیه، مراکز پژوهشی و دانشگاهی و سایر مجموعه‌های علمی کشور، بیش از گذشته به موضوع هیئت به عنوان یک امر مورد تأکید رهبری توجه کنند و زمینه برای انجام پژوهش‌های عمیق‌تر و کاربردی‌تر فراهم شود.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور بر ضرورت شکل‌گیری یک جریان علمی مستمر درباره هیئت تأکید کرد و گفت: امیدواریم این رویداد علمی و پژوهشی بتواند منشأ حرکت‌های علمی جدی‌تری در کشور باشد و پژوهش درباره هیأت از یک فعالیت مقطعی به یک جریان علمی مستمر تبدیل شود.

وی با اشاره به برگزاری این نشست خبری و ارائه نتایج فعالیت‌های علمی انجام شده در حوزه هیأت اظهار کرد: در سال‌های گذشته پژوهش‌ها و مطالعات ارزشمندی درباره هیأت انجام شده که بخشی از این گنجینه علمی باید بیشتر معرفی و در اختیار پژوهشگران و فعالان این عرصه قرار گیرد.

حجت الاسلام باباخانی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت رسانه‌ها و اهتمام مجموعه‌های علمی و فرهنگی، شاهد تولید آثار فاخر پژوهشی و علمی در حوزه هیئت باشیم و این فعالیت‌ها بتواند به شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های هیئت و استفاده مؤثرتر از آن در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی منجر شود.