به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فسا گفت: دختران ووشوکار این شهرستان در مسابقات قهرمانی ووشو سنتی کشور و انتخابی تیم ملی بانوان در رده‌های سنی کودکان، نونهالان، نوجوانان و جوانان که به مدت ۲ روز به میزبانی تهران برگزار شد ۱۲ نشان را از آن خود کردند.

تقی‌پور افزود: هفت ورزشکار فسایی در این دوره از مسابقات در قالب تیم استان فارس شرکت کردند و موفق شدند پنج نشان طلا، سه نشان نقره و چهار نشان برنز را کسب کنند.

وی بیان کرد: کوثر بنایی با کسب ۲ نشان طلا، آوینا اسکندری با یک نشان طلا و یک نقره، ریحانه میری با یک نشان طلا و یک نقره و سارا مزیدی با یک نشان طلا و یک نقره در این رقابت‌ها افتخارآفرینی کردند.

تقی پور گفت: همچنین ثریا اولادحسین ۲ نشان برنز، رها کریمیان و مهدیس رضاییان هر کدام یک نشان برنز را به دست آوردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فسا افزود: کاروان تیم استان فارس در مجموع موفق به کسب ۲۰ نشان در این مسابقات شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.