به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ابراهیم تولایی با اشاره به اهمیت گواهی سلامت محصول و QR Code در روند صادرات کیوی، اظهار کرد: از مجموع حدود هشت هزار هکتار باغ کیوی در مازندران، تاکنون برای نزدیک به هزار و ۹۹۰ هکتار گواهی سلامت محصول صادر شده است.

وی افزود: تاکنون ۱۴ مورد QR Code نیز برای صادرات این محصول صادر شده، اما مشکلات ایجادشده در سامانه مربوط به صدور QR Code روند کار را با اختلال مواجه کرده است.

وی ادامه داد: با برطرف شدن ایرادات سامانه، صدور گواهی سلامت و QR Code باید با سرعت بیشتری انجام شود تا این فرآیند به عاملی بازدارنده در مسیر صادرات کیوی تبدیل نشود.

تولایی با اشاره به صادرات کیوی مازندران به هند، بر ضرورت بررسی دقیق فرآیند صادرات به این کشور تأکید کرد و گفت: باید تمامی ارکان، مراحل و تجربه صادرات کیوی به هند شناسایی و مستندسازی شود تا بتوان از این تجربه برای ایجاد مسیر‌های صادراتی جدید و ورود به بازار‌های هدف دیگر استفاده کرد.

وی در ادامه خواستار تقویت رایزنی‌ها برای تسهیل صادرات محصولات باغی مازندران شد و تاکید کرد: تلاش می‌شود موانع موجود در مسیر صادرات محصولات باغی برطرف شود تا صادرکنندگان و باغداران استان بتوانند با کمترین چالش، محصولات خود را به بازار‌های هدف خارجی عرضه کنند.