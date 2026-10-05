همزمان با آغاز فصل برداشت محصول هلو در شهرستان مراغه، گامی جدید در مسیر توسعه صادرات محصولات باغی این منطقه برداشته شد و نخستین محموله صادراتی این محصول به بازار‌های هدف خارجی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی مراغه با اعلام این خبر اظهار کرد: این شهرستان با دارا بودن ۴۱۲ هکتار باغ هلو، یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در منطقه محسوب می‌شود که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، بالغ بر۲۳۵۰ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: با توجه به کیفیت مطلوب و مرغوبیت بالای تولیدات، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای تسهیل فرآیند صادرات و توسعه حضور در بازار‌های بین‌المللی صورت گرفته است و در نخستین گام از صادرات هلو در سال جاری، مجوز‌های لازم برای صادرات ۴۲ تُن از هلو رقم «البرتا زعفرانی» صادر و مقدمات ارسال آن به مقصد بازار‌های خارجی فراهم شده است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز کشاورزی مراغه در سطح استان و کشور، افزود: صادرات این محموله نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای باغات منطقه برای رقابت در بازار‌های جهانی است. مدیریت جهاد کشاورزی متعهد است با حمایت از باغداران و فعالان حوزه صادرات، فرآیند‌های بسته‌بندی، استانداردسازی و بازاریابی محصولات باغی را با جدیت دنبال کند تا ضمن رونق اقتصادی، ارزش افزوده بیشتری نصیب کشاورزان زحمتکش منطقه شود.