دانشجویان و استادان دانشگاه هنر اصفهان با در دست گرفتن پرچم ایران، با آرمان‌های امام راحل، قائد شهید و شهدای راه حق و حقیقت تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امروز دانشجویان و استادان دانشگاه هنر اصفهان در آیینی با در دست گرفتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، با یکدیگر هم‌عهد و هم‌قسم شدند تا دست در دست یکدیگر، پای ایران و تمامیت کشور بایستند.

دانشگاهیان در این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد و آرمان‌های امام راحل، قائد شهید و شهدای راه حق و حقیقت، بر ایستادگی در برابر هرگونه تجاوز و دفاع از عزت و استقلال ایران تأکید کردند.

این آیین در چارچوب برنامه سراسری اهتزاز پرچم ایران و با حضور جامعه دانشگاهی در دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.