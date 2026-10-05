به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت الله ناصری در پیامی درگذشت آیت‌الله علی محمد انوری را تسلیت گفت.در پیام آیت الله ناصری آمده:

خبر عروج ملکوتی عالم ربانی، فقیه وارسته و یار صدیق انقلاب اسلامی ووفادار رهبر شهید انقلاب و استاد اخلاق آیت‌الله علی محمد انوری رحمه‌الله علیه، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

شخصیتی که سالیان سال عمر شریف خویش را در راه ترویج اسلام و تشیّع و مکتب اهل بیت علیهم السلام در خدمت به مردم سپری نموده و در تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از ولایت فقیه، تقویت وحدت اجتماعی و ... نقش مؤثری داشتند و فعالیت‌های علمی و تبلیغی وخدمات ارزنده ایشان در استان دارالعباده یزد برگی زرّین در زندگی آن عالم والامقام است.

ضایعه فقدان آن عالم پرهیزکار را به بیت شریف آن مرحوم خصوصا به محضر آقازادگان، همه بازماندگان و وابستگان و ارادتمندان، مردم قدردان یزد و حوزه‌های علمیه، تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق برای آن عالم وارسته و همسر مرحومشان علو درجات و حشر با اهل بیت علیهم السلام و برای بازماندگان طول عمر با عزت و صبر و اجر فراوان مسالت دارم.

محمد رضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

آیت‌الله علی محمد انوری، عمری را به تحصیل و تدریس در حوزه علمیه قم و یزد گذرانده و از محضر علمای زیادی، چون حضرات آیات عظام بروجردی، امام خمینی، علامه طباطبایی، محقق داماد، بهاءالدینی و ... بهره‌مند شد و سپس برای تبلیغ دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع و ترویج معارف الهی و حکمت ناب اسلام راهی شهر و دیار خویش شد.

وی، علاوه بر کرسی تدریس در حوزه علمیه، در منصب امامت جمعه شهر‌های مختلف یزد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، کرسی قضاوت و سنگر جهاد در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور داشته، خود را خدمتگزار به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و ذره‌ای از مسیر ولایت و حمایت از رهبری انقلاب کوتاهی نکرد.

از ویژگی‌های فراموش‌نشدنی وی، زهد و بی رغبتی به دنیا، ساده زیستی، مردم داری و صراحت لهجه ایشان در دفاع از حق و حقیقت بود.